Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con, GS.TS Nguyễn Đình Cử cho rằng cần bổ sung chính sách hỗ trợ kinh tế thực chất và lâu dài hơn, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho các gia đình trẻ.

Tại Hội nghị quốc tế Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc diễn ra từ ngày 24-27/11, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh nhiều quốc gia phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số và suy giảm lực lượng lao động.

Mức sinh giảm thấp là thách thức dân số Việt Nam

Châu Á hiện chiếm gần 58,7% dân số thế giới với khoảng 4,8 tỷ người. Mức sinh toàn khu vực đã sụt giảm mạnh mẽ từ khoảng 5,25 con/phụ nữ vào năm 1975 xuống còn khoảng 1,87 con/phụ nữ hiện nay.

Việt Nam hiện có quy mô dân số hơn 100 triệu người (đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 8 châu Á và thứ 16 trên thế giới). Nước ta đã đạt mức sinh thay thế (mỗi phụ nữ sinh khoảng 2,1 con) vào năm 2006.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Trần Minh

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế, Việt Nam đang đứng trước các thách thức nhân khẩu học phức tạp khi mức sinh có xu hướng giảm xuống, hiện còn 1,93 con/phụ nữ. Cùng đó, già hóa dân số diễn ra nhanh chóng trong khi vẫn đang trải qua thời kỳ "cơ cấu dân số vàng", chưa kể tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và áp lực chuyển dịch thị trường lao động.

Để khuyến sinh, Luật Dân số 2025 quy định phụ nữ tại các địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế hoặc phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tài chính.

Thực tế, hiện một số địa phương (như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp) có chính sách hỗ trợ từ 1-5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đánh giá về chính sách này, bên lề Hội nghị chiều 24/11, GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân), cho rằng khoản tiền thưởng 2 triệu hay 5 triệu đồng chủ yếu mang ý nghĩa chính trị - tức là phát đi thông điệp chính thức rằng Nhà nước đã chuyển sang chính sách "khuyến khích sinh đủ 2 con".

Trong khi về mặt kinh tế, vị giáo sư cho rằng khoản tiền này, "thậm chí là 100 triệu" không có nhiều tác dụng thúc đẩy sinh con, bởi chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ăn học trưởng thành đến năm 18 tuổi là rất lớn.

Kết hôn, sinh con không chỉ mang lại hạnh phúc cho cá nhân, lứa đôi

Từ thực tế đó, Giáo sư Nguyễn Đình Cử kiến nghị cần bổ sung các chính sách hỗ trợ kinh tế thực chất và lâu dài hơn, đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhà ở cho các gia đình trẻ.

GS.TS Nguyễn Đình Cử. Ảnh: Võ Thu

Theo ông, nhiều người trẻ, đặc biệt ở các đô thị lớn mong muốn lập gia đình, sinh con nhưng còn băn khoăn về giá nhà, chi phí thuê nhà và sinh hoạt, đến việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, trong khi thu nhập, khả năng tích lũy thời gian đầu lập nghiệp còn hạn chế. Điều này là rào cản lớn để biến mong muốn kết hôn, sinh con của người trẻ thành hiện thực.

Tại Hà Nội, nơi có mức sinh giảm dưới mức sinh thay thế từ năm 2023 đến nay, trong buổi đối thoại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với thanh niên năm 2026 diễn ra tuần qua, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố sẽ giảm gánh nặng kinh tế và chăm sóc trẻ bằng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện chính sách ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với người trẻ, người có từ 2 con đẻ trở lên khi đáp ứng điều kiện của pháp luật. Cùng đó, thành phố sẽ phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, dịch vụ trông giữ trẻ, hỗ trợ gia đình nuôi con nhỏ và chi phí giáo dục, y tế ban đầu.

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho rằng việc truyền thông về dân số cũng cần thay đổi thông điệp, rằng kết hôn và sinh con không phải là nghĩa vụ nặng nề mà là nguồn mang lại hạnh phúc cho cá nhân, lứa đôi, gia đình và đóng góp vào sự phát triển bền vững của dòng tộc, xã hội.