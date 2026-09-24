Hình tròn là kiểu vô lăng truyền thống và phổ biến nhất trên ô tô bởi phù hợp với cách điều khiển hướng di chuyển. Khi chuyển hướng, nhất là khi quay đầu hoặc đỗ trong đô thị, người lái có thể phải xoay vô lăng sang trái-phải nhiều vòng nhất liên tục. Thiết kế tròn giúp tài xế dễ cầm nắm, luồn tay, đổi vị trí và xoay vô lăng với tốc độ nhanh.

Hình dạng này cũng phù hợp với tư thế đặt tay phổ biến ở vị trí 9 giờ và 3 giờ. Khi đánh lái, người lái có thể kéo, đẩy và đổi tay một cách tự nhiên, đồng thời dễ đưa vô lăng trở về vị trí thẳng. Đây cũng là lý do vô lăng tròn vẫn được sử dụng rộng rãi trên phần lớn ô tô hiện nay.

Vô lăng hình tròn được cho là tối ưu nhất khi lái xe. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Vì sao xe thể thao lại hay dùng vô lăng đáy phẳng?

Khác với vô lăng tròn truyền thống, nhiều mẫu xe thể thao, xe hiệu suất cao và một số mẫu xe phổ thông theo phong cách thể thao đời mới hiện nay sử dụng vô lăng có phần đáy vát phẳng, hay còn gọi là D-cut.

Một trong những lý do dễ nhận thấy nhất là loại vô lăng này giúp tăng khoảng không cho chân người lái.

Trên xe thể thao, người lái thường ngồi thấp hơn và tư thế lái có phần duỗi chân về phía trước. Khi đó, phần đáy của vô lăng có thể nằm khá gần đùi và đầu gối. Việc vát phẳng khu vực này giúp tạo thêm không gian, đặc biệt khi người lái ra vào xe hoặc thực hiện các thao tác nhanh với bàn đạp.

Thiết kế này cũng tạo cảm giác khoang lái rộng và thoáng hơn. Chỉ một thay đổi nhỏ ở hình dạng vô lăng nhưng khi kết hợp với ghế ngồi thấp, bảng táp-lô và cụm điều khiển hướng về người lái, nó tạo ra cảm giác thể thao, khác biệt hẳn so với một chiếc xe gia đình.

Nhiều dòng xe hiện đại còn tích hợp lẫy chuyển số, nút chọn chế độ lái hoặc các nút điều khiển chức năng ngay trên vô lăng. Khi đó, phần đáy phẳng vừa tạo dấu ấn thiết kế, vừa phù hợp với tư thế ngồi thấp và không gian khoang lái được tối ưu cho việc điều khiển xe.

Vô lăng đáy phẳng dạng D-cut trên chiếc BMW X3. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đáy phẳng có giúp đánh lái nhanh hơn?

Dù có nhiều ưu điểm, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, đáy phẳng không đồng nghĩa vô lăng sẽ dễ lái hơn so với vô lăng tròn. Trên nhiều mẫu xe, đây chủ yếu là sự kết hợp giữa yêu cầu về công thái học, phong cách thiết kế và đặc tính vận hành.

Về nguyên tắc, vô lăng hình tròn vẫn thuận tiện hơn nếu phải xoay nhiều vòng. Khi lái xe thông thường, đặc biệt lúc quay đầu hoặc đỗ xe, người lái cần liên tục đổi vị trí tay trên vành lái, một chiếc vô lăng tròn cho phép thực hiện thao tác này tự nhiên và dễ dàng hơn.

Trong khi đó, vô lăng D-cut phát huy nhiều hơn ở những tình huống người lái chủ yếu thực hiện các thao tác nhỏ và nhanh, biên độ xoay vô lăng ít, chẳng hạn trên đường đua, cao tốc...

Trên các mẫu xe thể thao, tỷ số truyền của hệ thống lái thường được thiết lập để xe phản ứng nhanh hơn với góc xoay vô lăng. Khi đó, người lái không cần xoay tay lái quá nhiều để thay đổi hướng xe.

Ở những mẫu xe hiệu suất cao, vô lăng còn có thể được làm nhỏ và dày hơn để người lái thao tác nhanh. Dù vậy, điều này không có nghĩa là các mẫu xe thể thao đều mặc định sử dụng loại vô lăng hình tròn.

Chiếc Porsche 911 GTS vẫn sử dụng vô lăng hình tròn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tóm lại, vô lăng hình tròn là lựa chọn tối ưu cho tính đa dụng, còn đáy phẳng là sự đánh đổi để phù hợp hơn với tư thế lái, không gian và phong cách vận hành của một số loại xe. Phần đáy phẳng vì vậy trở thành một dấu hiệu nhận diện khá trực quan cho một chiếc xe hướng tới trải nghiệm lái với phong cách thể thao, thay vì là yếu tố quyết định khả năng vận hành.

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