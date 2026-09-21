Vụ tai nạn xảy ra ngày 15/9 tại một tuyến đường cao tốc tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc xe van màu trắng đang di chuyển trên tuyến đường cao tốc. Khi đến một nhánh rẽ, không rõ vì lý do gì, chiếc xe lao thẳng vào đảo phân cách bằng bê tông.

Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, trong khi các bộ phận hấp thụ lực của rào chắn cũng bị nghiền nát. Những mảnh vỡ màu vàng từ rào chắn của đảo giao thông văng tung tóe trên mặt đường.

Thông tin về tình trạng của người trên xe cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn chưa được công bố. Nhưng nhiều khả năng tài xế chiếc xe van đã lái xe trong tình trạng thiếu tính táo.

(Theo Newsflare)

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