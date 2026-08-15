Trước thềm năm học mới, khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị sách vở, đồng phục cho con trước ngày tựu trường, tại lớp học tình thương ở Phật đường Pháp Tuyền (khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai), những chiếc áo trắng cũng được chuẩn bị và trao đi.

Với nhiều học sinh, áo trắng là hình ảnh quen thuộc mỗi khi năm học mới bắt đầu. Nhưng với những đứa trẻ ở lớp học tình thương do Đại đức Thích An Thuận tổ chức, chiếc áo mới còn mang theo một ý nghĩa đặc biệt, giúp các em hy vọng về một ngày được đến trường.

Năm nay, lớp có 65 học sinh. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng điểm chung là con đường đến trường của các em không giống như bao bạn bè cùng trang lứa.

Có em thiếu giấy tờ nên không thể đến trường, có em phải nghỉ học vì cha mẹ xa quê, còn có em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc cha mẹ chưa có điều kiện học tập.

Đại đức Thích An Thuận cho biết, lớp học bắt đầu hình thành từ năm học 2018-2019, xuất phát từ việc ông thường thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn lang thang vào buổi chiều tối.

“Phần lớn người dân ở phường Trảng Dài trước đây là từ các tỉnh khác đến thuê trọ, làm công việc phổ thông rồi đưa con cái theo. Trong số đó, có nhiều trẻ không có giấy tờ khiến việc đến trường gặp khó khăn”, Đại đức Thích An Thuận chia sẻ.

Từ lớp học ban đầu có 26 học sinh, số trẻ tìm đến lớp ngày càng đông. Năm nay có 99 em đăng ký, nhưng do phòng học hạn chế, lớp chỉ có thể tiếp nhận 65 em.

Hằng năm, Đại đức vận động các mạnh thường quân hỗ trợ áo trắng, sách vở, dụng cụ học tập, áo mưa và một khoản kinh phí giúp các em có thêm điều kiện học tập.

“Với tinh thần không bỏ ai ở lại phía sau, tôi nghĩ dù các em có được đến trường hay không thì ngày tựu trường cũng cần có áo trắng để các em đỡ tủi thân”, Đại đức Thích An Thuận nói.

Những quyển vở mới cũng được chuẩn bị để gửi tặng học sinh trước thềm năm học mới, kèm theo lời chúc mong các em luôn chăm ngoan, học giỏi.

Các em học sinh lớp học tình thương tại Phật đường Pháp Tuyền vui mừng nhận những phần quà chuẩn bị cho năm học mới.

Mỗi tối có hơn 20 đoàn viên, thanh niên thường xuyên tham gia hỗ trợ, cùng các thầy cô tình nguyện duy trì lớp học. Tại đây, các em ở nhiều độ tuổi khác nhau được học Toán, Tiếng Anh và kỹ năng sống.

Là một mạnh thường quân, đồng thời hỗ trợ lớp học tình thương, bà Đỗ Thị Cao Sang, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, các thầy cô ở đây rất tận tình, tâm huyết. Nhiều mạnh thường quân cũng chung tay hỗ trợ bàn học, sách vở và dụng cụ học tập cho các em.

“Thầy Thích An Thuận đã làm một việc tốt đời, đẹp đạo, kết nối những tấm lòng yêu thương. Tôi mong các em sau này trưởng thành, thành công và tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp từ Phật đường Pháp Tuyền”, bà Sang chia sẻ.

Đại đức Thích An Thuận cho rằng, món quà có thể nhỏ nhưng giúp các em tiếp cận những kiến thức thiết thực để tự tin hơn trong cuộc sống.

“Có những em chưa có điều kiện đến trường nhưng vẫn cần được học, được vui và được hy vọng. Tôi không muốn các em nghĩ rằng vì hoàn cảnh mà mình kém may mắn hơn người khác”, Đại đức Thích An Thuận bộc bạch.