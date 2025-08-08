Vị trí “kim cương” - Tâm điểm kết nối giao thông Thủ đô

Không phải ngẫu nhiên Sun Feliza Suites được mệnh danh “viên ngọc quý” phía Tây Thủ đô. Dự án tọa lạc tại trung tâm Cầu Giấy, ngay giao điểm vàng của 4 đại lộ sầm uất bậc nhất Hà Nội: Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng. Đây là vị trí chiến lược trong kết nối nội đô và liên vùng, giúp cư dân tiếp cận dễ dàng với các trung tâm hành chính, thương mại, giáo dục và y tế hàng đầu thành phố.

Với hạ tầng giao thông đồng bộ, cư dân Sun Feliza Suites di chuyển mọi nơi đều thuận tiện. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Quỹ đất vàng hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm Cầu Giấy mang đến đặc quyền cho cư dân di chuyển nhanh chóng đến Sân bay Nội Bài, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, kết nối các tuyến đường vành đai quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Tây Hà Nội như Vành đai 2, 3, 3.5, 4...

Đặc biệt, Sun Feliza Suites sở hữu lợi thế nằm sát ga Metro Đại học Quốc gia Hà Nội tuyến số 3 - hệ thống đường sắt đô thị đang được Thủ đô đẩy mạnh phát triển. Chỉ vài bước chân lên tàu điện, cư dân dự án có thể thảnh thơi ngồi ngắm thành phố từ trên cao trong hành trình vào lõi nội đô mà không lo tắc đường, kẹt xe.

“Không chỉ là yếu tố gia tăng tiện ích di chuyển, việc cận kề ga Metro còn là điểm cộng lớn cho giá trị đầu tư. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông công cộng ngày càng hoàn thiện, các dự án liền kề ga Metro có tốc độ tăng giá nhanh, tỷ lệ khai thác cho thuê tốt và biên độ sinh lời ổn định theo thời gian”, anh Nguyễn Hà, một môi giới BĐS giàu kinh nghiệm tại Hà Nội đánh giá.

Sun Feliza Suites gần kề các trung tâm giáo dục, y tế, công viên… Ảnh phối cảnh: Sun Property

Loạt tiện ích ngoại khu đỉnh cao

Nhờ vị trí “kim cương” của Sun Feliza Suites, cư dân không cần đi xa mới được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn, bởi tất cả đã hội tụ chỉ trong bán kính vài phút di chuyển.

Về giáo dục, Cầu Giấy từ lâu đã được mệnh danh là “thủ phủ tri thức” của Thủ đô, quy tụ nhiều trường học và cơ sở đào tạo uy tín từ mầm non đến đại học, tiêu biểu như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành... Không chỉ thuận tiện cho các gia đình có con nhỏ, vị trí này còn thu hút lượng lớn sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc, tạo nền tảng cho thị trường căn hộ cho thuê phát triển bền vững.

“Điều kiện, cơ sở giáo dục chính là một trong những yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất để các nhà đầu tư, cư dân quyết định “xuống tiền” đối với một dự án căn hộ”, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội chia sẻ.

Về y tế, khu vực quanh Sun Feliza Suites cũng là nơi tập trung các bệnh viện tuyến đầu và cơ sở y tế chất lượng cao như Bệnh viện E, Bệnh viện 198, Bệnh viện Mặt Trời, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương… giúp cư dân an tâm trong việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên hoặc xử lý các tình huống khẩn cấp.

Sun Feliza Suites kiến tạo không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Về môi trường sống, cư dân Sun Feliza Suites tương lai dễ dàng kết nối với thiên nhiên khi dự án nằm ở tâm điểm các công viên lớn. Chỉ cần vài phút di chuyển, cư dân có thể hòa mình vào không gian xanh mát của Công viên Cầu Giấy, Công viên Nghĩa Đô, hồ điều hòa Cầu Giấy - lý tưởng cho hoạt động thể thao, thư giãn cuối tuần.

Chưa kể việc dễ dàng tiếp cận những dự án giàu giá trị văn hóa như các viện bảo tàng, Cung thiếu nhi biểu tượng mới của Hà Nội hoặc tiện ích giải trí tại các trung tâm thương mại lớn bao quanh Sun Feliza Suites... Đây là những yếu tố gia tăng chất lượng sống - giá trị đang ngày càng được tầng lớp thượng lưu, giới trí thức và chuyên gia quan tâm.

Bộ 3 giá trị: An cư, cho thuê và đầu tư sinh lời bền vững

Với các tiện ích vượt trội kể trên, Sun Feliza Suites hứa hẹn là lựa chọn an cư lý tưởng với phong cách sống năng động, văn minh và đề cao trải nghiệm. Bên cạnh đó, nhờ tọa lạc tại khu vực có dân trí cao, nhu cầu lưu trú ổn định, đặc biệt từ giới sinh viên, giảng viên, chuyên gia trong nước và quốc tế, Sun Feliza Suites có tiềm năng khai thác cho thuê vượt trội.

Mỗi tòa nhà tại Sun Feliza Suites sở hữu không gian sống khác biệt. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Với vị trí hiếm có còn lại tại trung tâm Cầu Giấy cộng hưởng xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ và tốc độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, giá trị bất động sản nơi đây được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

“Chung cư cao cấp đã, đang và sẽ tiếp tục là xu thế lựa chọn của giới trung lưu, thượng lưu. Đa phần chung cư cao cấp đều nằm ở khu vực giao thông thuận tiện, gần các trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi giải trí nên cư dân tiếp cận các tiện ích cũng dễ dàng hơn”, ông Nguyễn Thế Điệp nhận định.

Sở hữu bộ 3 giá trị vượt trội, Sun Feliza Suites là món tài sản quý giá khẳng định vị thế, phong cách sống và tầm nhìn dài hạn của những người thành đạt.

Lệ Thanh