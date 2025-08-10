Chính xác

Theo Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa, danh tướng Nguyễn Hữu Dật, quê ở đất Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Cha ông - Nguyễn Triều Văn - là một trong những người đầu tiên rời Thăng Long theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa. Nguyễn Hữu Dật trở thành bậc đại công thần, phò tá nhiều đời chúa Nguyễn, giúp giữ vững “Đàng Trong” và đánh lui nhiều cuộc “Nam tiến” của quân Lê - Trịnh trong cuộc nội chiến Nam - Bắc triều.

Theo sử liệu, Nguyễn Hữu Dật sinh năm 1603, từ nhỏ đã giỏi văn thơ, chữ nghĩa, lại được cha rèn luyện cả văn lẫn võ nên được Chúa Sãi - Nguyễn Phúc Nguyên yêu quý, trọng dụng, cho làm văn chức dưới trướng. Ông trưởng thành trong giai đoạn cuộc chiến Nam - Bắc triều đang căng thẳng.

Báo điện tử Chính phủ dẫn sử triều Nguyễn khen ngợi: “Nguyễn Hữu Dật là người sáng suốt, có tài thao lược, đầu làm văn chức được dùng làm giám chiến, danh vọng vốn đã rõ ràng, đến khi làm tướng thì nhiều lần dựng bày mưu lớn, đương thời lấy ỷ làm trọng, từng ví mình với Khổng Minh, Bá Ôn”.