1. Vị đại tướng nào được nhận xét 'đánh trận giỏi nhất Việt Nam'?
Nguyễn Hữu An
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đại tướng Lê Trọng Tấn (1914-1986) gắn liền với những chiến công và các bước trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều trận đánh, chiến dịch mang tầm chiến lược trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, in đậm dấu ấn của ông như: Biên giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953), Điện Biên Phủ (1954), Đường 9 - Nam Lào (1971), Trị Thiên (1972), Đà Nẵng (1975), Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận xét: “Tướng Lê Trọng Tấn là một trong những tư lệnh chiến dịch, chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng giỏi nhất của Quân đội ta”.
Còn thượng tướng Hoàng Minh Thảo, nguyên Viện trưởng Chiến lược quân sự (Bộ Quốc phòng) cho rằng, trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, đại tướng Lê Trọng Tấn được xem là vị tướng đánh trận giỏi nhất.
2. Ông từng bắt sống tướng nào?
Philippe Leclerc và Dương Văn Minh
Đại tướng Lê Trọng Tấn từng chỉ huy rất nhiều trận đánh lớn, đặc biệt đã có tới 2 lần chỉ huy đơn vị bắt sống tướng địch. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), ông chỉ đạo Đại đoàn 312 giành được rất nhiều chiến công. Đáng kể nhất là thắng trận mở màn tiêu diệt cứ điểm Him Lam, sau đó là bắt sống tướng De Castries.
Năm 1975, ông là Tư lệnh trưởng, chỉ huy các binh đoàn đánh phía Đông vào Dinh Độc Lập, bắt sống tướng Dương Văn Minh, buộc phải đầu hàng vô điều kiện.
3. De Castries từng thừa nhận tự hào khi được làm bại tướng dưới tay vị đại tướng này, đúng hay sai?
Sai
Tại chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng bộ đội chủ lực của ta gồm 3 đại đoàn và một trung đoàn bộ binh. Theo kế hoạch tác chiến lúc đầu, trong 3 đêm 2 ngày, Đại đoàn 312 do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy phải liên tục đột phá 3 phòng tuyến mạnh của địch từ phía Bắc xuống Mường Thanh. Đó là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và ông đã hoàn thành.
Trong khi cán bộ, chiến sĩ nóng lòng chờ lệnh nổ súng tấn công thì chiều 26/1/1954, Đại đoàn nhận được lệnh ngừng nổ súng theo phương án ban đầu, chuyển “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Tướng Lê Trọng Tấn phải làm nhiệm vụ giải thích cho chiến sĩ hiểu quyết định đột ngột này, từ đó kéo pháo quay trở ra.
Đại đoàn 312 sau đó được Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch. Sau thắng lợi này, đại đoàn tiếp tục được lệnh bám sát địch để đón thời cơ tổng công kích. Chiều 7/5/1954, một đơn vị của Đại đoàn 312 đã tiến công vào Sở chỉ huy của Pháp, bắt sống tướng De Castries cùng Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Sau này, De Castries cho biết, ông ta tự hào được làm bại tướng dưới tay tướng Lê Trọng Tấn và đại đoàn của ông.
4. Ai từng nhận xét Đại tướng Lê Trọng Tấn "xứng đáng hai lần anh hùng"?
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Với hai chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ và Tổng tấn công năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: “Lê Trọng Tấn xứng đáng hai lần anh hùng”.
Không chỉ vậy, trong một lần tiếp Đoàn quân sự Việt Nam, Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro đã bắt tay Đại tướng Lê Trọng Tấn rồi hỏi mọi người xung quanh: “Đây có phải là tướng đánh hay nhất Việt Nam?”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: “Đúng, đây là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam...”.
Những cán bộ, chiến sĩ từng được chiến đấu dưới quyền chỉ huy của đại tướng Lê Trọng Tấn cũng đều cảm phục, gọi ông là “Zhukov của Việt Nam”.
5. Ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc ngôi trường nào?
Học viện Chính trị
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, tướng Lê Trọng Tấn tiếp tục “ra trận” nhưng trên cương vị mới. Ông vừa là Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa là Viện trưởng Khoa học quân sự kiêm Giám đốc Học viện Quân sự cao cấp Bộ Quốc phòng (nay là Học viện Quốc phòng). Ông cho tập trung chất xám, kinh nghiệm chiến trường của tư lệnh các binh đoàn để xây dựng giáo trình giảng dạy.
