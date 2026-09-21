Không chỉ là nơi hội tụ của các dòng vật liệu thế hệ mới, giải pháp thi công thông minh và không gian sống mang dấu ấn cá nhân, sự kiện năm nay còn quy tụ chuỗi hội thảo, diễn đàn chiến lược. Đây là điểm hẹn để cộng đồng chuyên gia, kiến trúc sư, doanh nghiệp, cùng phác họa tương lai phát triển của các siêu đô thị lớn.

Triển lãm VIBE do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) phối hợp cùng Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM (SACA) tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30/09 đến 03/10/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM). Sự kiện năm nay lựa chọn thông điệp Growth in Motion - Nhịp điệu tăng trưởng nhằm phản ánh sức sống năng động của toàn ngành.

VIBE hội tụ hàng loạt các thương hiệu uy tín trong chuỗi ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng

Bước sang mùa tổ chức thứ ba, VIBE mở rộng quy mô với 700 gian hàng, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và dự kiến thu hút 15.000 khách tham quan. Bên cạnh không gian trưng bày quy mô, triển lãm còn khẳng định vai trò là diễn đàn tri thức chất lượng cao với chuỗi sự kiện chuyên môn đa chiều.

Đột phá vật liệu hoàn thiện và chuẩn mực cao cấp

Bên cạnh quy mô trưng bày ấn tượng, VIBE 2026 còn định hình xu hướng thông qua bốn cột trụ giá trị cốt lõi: Smart (Giải pháp thông minh), Style (Phong cách), Sustainability (Bền vững) và Spirit (Bản sắc). Các trụ cột này không chỉ mang tính trưng bày mà còn phản ánh trực tiếp những yêu cầu đang định hình lại toàn bộ ngành xây dựng và nội thất.

Nhiều xu hướng vật liệu, giải pháp được cập nhật và phô diễn tại VIBE

Phân khúc hoàn thiện bề mặt cao cấp ghi nhận sự xuất hiện của các dòng gạch khổ lớn mô phỏng vân đá tự nhiên, giúp giảm thiểu tối đa đường ron để tạo không gian liền mạch. Đơn cử, Divo Ceramics mang đến triển lãm các bộ sưu tập gạch ốp lát khổ lớn nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu Tây Ban Nha và Ý như Porcelanosa hay Ariostea. Đại diện đơn vị này đánh giá thị trường Việt Nam rất tiềm năng nhưng phân khúc cao cấp vẫn cần những sản phẩm đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe của giới chuyên môn.

Ông Nguyễn Thế Long - đại diện thương hiệu Divo Ceramica giới thiệu sản phẩm của Divo

Song song đó, nhu cầu cá nhân hóa không gian sống được thể hiện rõ nét qua xu hướng thiết kế may đo độc bản. Điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm là sự tái xuất của AA Deco (thuộc công ty AKA) sau 22 năm hoạt động kín tiếng. Không gian trải nghiệm khép kín do nhà thiết kế Lý Quí Khánh đảm nhiệm mang đến sự kết hợp tinh tế giữa tư duy thẩm mỹ đương đại và kỹ nghệ thủ công truyền thống.

Yếu tố bản sắc cũng được đan cài khéo léo qua khu vực trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cụm gian hàng chung TP.HCM do Trung tâm Xúc tiến thương mại & Đầu tư ITPC phối hợp tổ chức. Đồng thời, chuỗi workshop về nghệ thuật pháp lam, đan lát, mở ra gợi ý ứng dụng vật liệu bản địa vào các công trình hiện đại và tăng tính trải nghiệm, khám phá cho khách tham quan tại triển lãm.

Chuỗi sự kiện chuyên môn đa chiều và chiều sâu đối thoại chiến lược

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại, VIBE 2026 tiếp tục khẳng định tầm vóc của một diễn đàn tri thức chất lượng cao thông qua chuỗi hơn 20 sự kiện chuyên môn diễn ra xuyên suốt trong 4 ngày triển lãm.

Tâm điểm trong ngày khai mạc (30/09) là Diễn đàn V-Forum với chủ đề "TP.HCM – Tái định hình siêu đô thị: Các siêu dự án kiến tạo diện mạo & chất lượng sống TP.HCM", tập trung thảo luận về các giải pháp quy hoạch, chiến lược phát triển không gian đô thị và hạ tầng trong giai đoạn 2030 – 2035.

Chuỗi diễn đàn, hội thảo thu hút hàng trăm chuyên gia, kiến trúc sư tham dự & chia sẻ tại VIBE

Tiếp nối thành công đó, ngày 01/10, chương trình V-Connect đi sâu vào ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng và các hành động xanh hướng tới mục tiêu Net-Zero, kết hợp cùng SACA Business Day.

Trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất, chuỗi hội thảo V-Talk (ngày 02/10) mở rộng thảo luận về thị trường gỗ, nội thất và kiến trúc thích ứng không gian tương lai. Các hoạt động hỗ trợ giới hành nghề như hội thảo tích điểm nghề nghiệp CPD cho Kiến trúc sư và Lễ trao giải thiết kế Hoa Mai Design Awards (HMA 2026) cũng mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng thiết kế.

Thông qua sự kết hợp toàn diện giữa không gian trưng bày giải pháp thực tế, hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ và các diễn đàn đối thoại học thuật chuyên sâu, VIBE 2026 đã chứng minh vị thế là điểm hẹn không thể thiếu. Sự kiện không chỉ giúp doanh nghiệp thử nghiệm chiến lược tiếp cận thị trường mà còn đồng hành cùng sự tăng trưởng bền vững của toàn ngành kiến trúc – xây dựng – nội thất Việt Nam.

Bích Đào