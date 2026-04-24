Nhân dịp này, Vicostone áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 20% từ 4/5 - 17/6/2026, đây là thời điểm lý tưởng để nâng tầm tổ ấm trước thềm hè rực rỡ.

Việc đều đặn ra mắt bộ sưu tập đá nhân tạo mới hàng năm cũng cho thấy sức sáng tạo không giới hạn của thương hiệu, qua đó khẳng định dấu ấn khác biệt của Vicostone®

Vicostone® - Tự do mây trời phiên bản 2026

Trong bối cảnh đô thị ngày càng dày đặc, khi không gian sống thường ưu tiên công năng hơn trải nghiệm cảm xúc, những sản phẩm đá ốp bề mặt Vicostone® không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng mà còn hướng đến kiến tạo những “điểm chạm” tinh tế giúp con người tái tạo năng lượng, cân bằng và kết nối với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Từ cảm hứng tự do và khoáng đạt của bộ sưu tập “Vicostone® - Tự do mây trời” 2025 (Above the Cloud), phiên bản 2026 tiếp tục đưa trải nghiệm ấy tiến xa hơn: chắt lọc và tái hiện những chuyển động tinh tế nhất của mây trời vào không gian sống, để mỗi bề mặt không chỉ hiện diện như một vật liệu nội thất hoàn mỹ, mà còn kiến tạo một tổ ấm lưu giữ cảm xúc và nhịp điệu thiên nhiên tinh tế và bền vững trong đời sống thường nhật.

Gói trọn dư vị của mây trời hoàng hôn vào không gian sống, Vicostone® Roxana™ BQ6981 với sắc nâu đất ấm áp và đường vân mềm mại mang đến vẻ đẹp tinh tế

Điểm nổi bật của các thiết kế trong bộ sưu tập phiên bản 2026 là màu sắc trung tính hài hòa, kết hợp cùng những đường vân đá mềm mại, xếp lớp đan xen. Các đường vân khi uyển chuyển, bồng bềnh; khi lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên chiều sâu thị giác và cảm giác chuyển động tự nhiên trên từng bề mặt. Nhờ đó, 4 sản phẩm mới không chỉ dễ dàng ứng dụng trong nhiều không gian như đá ốp bếp, phòng khách hay phòng tắm, mà còn linh hoạt với đa dạng phong cách nội thất, từ tối giản, Japandi đến hiện đại cao cấp hay tân cổ điển... Đây cũng là cách Vicostone® - thương hiệu đá nhân tạo cao cấp Top 3 toàn cầu góp phần kiến tạo không gian sống tinh tế, giàu cảm xúc, tràn đầy năng lượng tích cực và khơi gợi cảm hứng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Vicostone® Cassandra™ BQ6728 tái hiện vẻ đẹp tinh tế của mây trời trước cơn dông, với những đường vân trắng thanh mảnh trên nền xám dịu nhẹ, mang đến sự thanh lịch, chiều sâu, đồng thời mở ra một không gian hiện đại, thoáng đãng

Nhằm chào đón mùa hè rực rỡ và đánh dấu sự ra mắt của bộ sưu tập mới, Vicostone chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Tự do mây trời - Đón hè rực rỡ”. Từ ngày 4/5 - 17/6/2026, tại hệ thống đại lý thành phẩm của Vicostone trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 20% để nâng tầm không gian sống với những sản phẩm đẳng cấp quốc tế.

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho cả bộ sưu tập “Vicostone® - Tự do mây trời” phiên bản 2026 và các bộ sưu tập ấn tượng qua các năm vốn đã tạo nên dấu ấn cho Vicostone® như Vũ điệu đại dương, Dòng chảy nhiệt đới, hay Tự do mây trời phiên bản 2025... Đây chính là cơ hội lý tưởng để các gia chủ sở hữu những tuyệt tác bề mặt đẳng cấp, khơi nguồn cảm hứng sống tích cực và khẳng định dấu ấn cá nhân khác biệt cho tổ ấm trước thềm hè rực rỡ.

Lấy cảm hứng từ những áng mây trước bình minh, Vicostone® Beryl™ BQ6984 sở hữu vân mây mềm mại trên nền xám dịu nhẹ - một mảnh ghép hoàn hảo cho mọi không gian, giúp khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho tổ ấm

Vicostone®: Vật liệu an toàn, bền vững và nguồn gốc minh bạch

Nhất quán với tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn mẹ Phenikaa, Vicostone® kiên định với mục tiêu kiến tạo các giá trị thiết thực và bền vững, khẳng định vị thế Top 3 thương hiệu đá nhân tạo toàn cầu bằng chuỗi giá trị tự chủ và minh bạch. Hơn 90% nguyên liệu đầu vào chất lượng cao được nghiên cứu và sản xuất nội bộ trong Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo, giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng và tính bền vững của chuỗi cung ứng nguyên vật liệu.

Vicostone® Golden Polaris™ BQ2616 khắc họa bầu trời trong trẻo và bừng sáng sau cơn bão tuyết với những đường vân ấm áp trên nền trắng, khơi gợi nguồn năng lượng tươi mới cho mọi không gian

Sau 24 năm phát triển, danh mục hơn 150 sản phẩm Vicostone® chinh phục thị trường bởi cơ lý tính vượt trội: độ bền cao, độ hút nước cực thấp (0,02%), dễ vệ sinh và đạt nhiều chứng chỉ uy tín như Declare, NSF, GreenGuard, Microbial Resistant.

Đặc biệt, Vicostone® là một trong số ít thương hiệu Việt Nam công bố đầy đủ tài liệu HPD và EPD, thể hiện sự minh bạch về thành phần và tác động sức khỏe của sản phẩm cũng như tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, tạo nền tảng để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và các dự án công trình xanh đạt chuẩn LEED. Vicostone® tự tin là lựa chọn vật liệu bề mặt lý tưởng cho mọi không gian sống an toàn, bền vững và giàu cảm hứng.

Bích Đào