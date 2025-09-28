Danh hiệu Top 10 Nhà thầu Thiết kế - Thi công tốt nhất Việt Nam 2025 tại Vietnam Excellence Brand 2025 là sự ghi nhận năng lực thi công - quản trị vượt trội của VictoryCons, và khẳng định vị thế Doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường xây dựng - bất động sản vừa đối mặt nhiều thách thức, vừa mở ra những dư địa tăng trưởng mới.

VictoryCons - Top 10 Nhà thầu Thiết kế - Thi công tốt nhất Việt Nam 2025

2025 - Năm bứt phá của VictoryCons

Năm 2025 thực sự là cột mốc bứt phá trong hành trình 14 năm phát triển của VictoryCons. Doanh nghiệp cán mốc doanh số ký hợp đồng gần 10.000 tỷ đồng, tương đương gần 1.000.000 m² sàn xây dựng - một thành tích ấn tượng trong bối cảnh ngành xây dựng - bất động sản đối mặt sức ép lớn về chi phí, vốn và hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ.

VictoryCons cán mốc doanh số ký hợp đồng gần 10.000 tỷ đồng

Cùng năm, VictoryCons ký hợp đồng tổng thầu gần 2.000 tỷ đồng với Regal Group - Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2025, triển khai các dự án cao cấp như Regal Complex (Đà Nẵng) và Regal Legend (Quảng Bình cũ).

Bên cạnh đó, VictoryCons còn mở rộng hợp tác với Cara Group thông qua việc ký kết hợp đồng gần 1.000 tỷ đồng, triển khai hai dự án quy mô là Cara RiverPark và Cara Legend.

Song song, VictoryCons tiếp tục gia tăng dấu ấn với loạt dự án trọng điểm như River Park 2 (thuộc Aqua City), Solera Quy Nhơn, Lan Anh Avenue, Palace Đà Nẵng… Những dự án này không chỉ gia tăng giá trị thương hiệu mà còn khẳng định năng lực tổng thầu của VictoryCons tại các đô thị chiến lược trên cả nước.

VictoryCons - Năng lực toàn diện, thương hiệu uy tín của ngành xây dựng Việt Nam

Thành lập từ năm 2011, VictoryCons đã vươn lên trở thành một trong những tổng thầu tiên phong tại Việt Nam theo mô hình Design & Build (D&B), đồng thời phát triển mạnh mẽ ở vai trò tổng thầu xây dựng, tổng thầu cơ điện (MEP) và nhà phát triển dự án toàn diện.

VictoryCons chú trọng phát triển đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, đồng thời đầu tư hệ thống máy móc hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến như BIM, EVM. Nhờ đó, doanh nghiệp luôn giữ vững năng lực triển khai các dự án lớn với chất lượng và tiến độ vượt trội.

VictoryCons đã vươn lên trở thành một trong những tổng thầu tiên phong tại Việt Nam theo mô hình Design & Build

Dấu ấn VictoryCons trải dài trên khắp cả nước với nhiều công trình tiêu biểu: Regal Legend (Quảng Bình cũ), Gem Sky World (Đồng Nai), Cara River Park (Cần Thơ), Eco Xuân Lái Thiêu (Bình Dương cũ), Opal Garden (TP.HCM), Regal Complex (Đà Nẵng), Viva Plaza (TP.HCM),…

Song hành cùng những thành tựu kinh doanh nổi bật, VictoryCons duy trì định hướng phát triển dựa trên triết lý kinh doanh rõ ràng và giá trị cốt lõi bền vững. Doanh nghiệp luôn lấy khách hàng làm trung tâm, với triết lý: “Tư vấn để kiến tạo giá trị gia tăng cho khách hàng trước khi triển khai mọi công tác khác; đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của VictoryCons”.

VictoryCons minh chứng năng lực và cam kết bền vững

Danh hiệu Top 10 Nhà thầu Thiết kế - Thi công tốt nhất Việt Nam 2025 đến đúng thời điểm VictoryCons đạt hàng loạt cột mốc kinh doanh, cho thấy sự đồng bộ giữa uy tín thương hiệu và hiệu quả thực thi trên thị trường.

Trong bối cảnh ngành xây dựng - bất động sản đang tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp - minh bạch - bền vững, sự vươn lên của VictoryCons minh chứng cho năng lực cạnh tranh nội địa, góp phần định hình một thị trường chất lượng hơn, hội nhập hơn.

VictoryCons nỗ lực minh chứng năng lực và cam kết bền vững

Đại diện VictoryCons - Ông Nguyễn Văn Tiến (Giám đốc Kỹ thuật), khẳng định: “Giải thưởng Top 10 Nhà thầu Thiết kế - Thi công tốt nhất Việt Nam 2025 là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quy mô dự án, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam & Đông Nam Á, đồng thời phát triển theo mô hình nhà phát triển dự án toàn diện”.

Với sự đồng hành của các chủ đầu tư uy tín và sự tín nhiệm từ thị trường, VictoryCons tiếp tục khẳng định mình là thương hiệu tiên phong, kiến tạo những công trình mang dấu ấn bền vững, góp phần nâng cao chuẩn mực sống và gia tăng giá trị cho cộng đồng.

Bích Đào