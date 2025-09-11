Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn về việc triển khai các dự án khởi công trong dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp

Theo đó, danh mục các công trình, dự án sẽ được khởi công trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 10/10, gồm:

Dự án xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Dự án xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).

Dự án xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo sẽ được khởi công. Cùng với đó, thành phố sẽ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến từ ga C8 đến ga C10, đồng thời triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc nhóm dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Dự án thành phần 2 – xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường dẫn và 1 nhánh kết nối).

Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, quận Long Biên.

Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự án xây dựng công viên tuyến dọc hai bên sông Tô Lịch.