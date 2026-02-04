Đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh Lisa của nhóm BlackPink và bạn trai tin đồn Frédéric Arnault cùng bước vào một khách sạn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và hiện đạt hơn 4 triệu lượt xem.

Theo Koreaboo, đoạn clip này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động này ảnh hưởng đến hình ảnh của Lisa.

Đoạn clip gây sốt trên mạng:

Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault và CEO - được cho là quen Lisa từ năm 2023. Họ nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau tại các sự kiện và địa điểm công cộng nhưng cả 2 chưa bao giờ chính thức xác nhận mối quan hệ.

Đoạn video được đăng tải cho thấy hình ảnh cặp đôi dường như đang thư giãn trước khi vào khách sạn và suy đoán họ đang có chuyến đi lãng mạn. Một số tài khoản chia sẻ clip này thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Tuy nhiên, tính xác thực của video vẫn chưa rõ ràng với một số ý kiến cho rằng đây có thể là hình ảnh cũ hoặc bị chỉnh sửa, trong khi những người khác nhấn mạnh rằng Lisa đang bận rộn với lịch trình cá nhân khi quay phim Tygo ở Indonesia.

Lisa và Frédéric Arnault luôn gây chú ý trên mạng. Ảnh: X

Bên cạnh đó, tin đồn đám cưới của Lisa và Arnault tiếp tục được khơi lại. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chỉ là suy đoán và không có xác nhận từ đại diện của Lisa hay gia đình Arnault. Một số bài đăng cho rằng cặp đôi ở cùng nhau tại khách sạn Ritz ở Paris nhưng cũng chưa được chứng thực.

Hiện tại, Lisa tập trung vào sự nghiệp solo sau các dự án như album Alter Ego và vai diễn trong series The White lotus. Frédéric Arnault cũng bận rộn với vai trò lãnh đạo tại tập đoàn LVMH.

Minh Phi

Video: Koreaboo