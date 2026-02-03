Đà Nẵng:

Nguồn Clip: Công an phường Hải Châu

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một video tuyên truyền phòng, chống ma túy do Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) thực hiện. Video gây ấn tượng nhờ cách thể hiện gần gũi, hài hước nhưng vẫn truyền tải rõ ràng thông điệp cảnh báo về hiểm họa ma túy.

Đến chiều 2/2, chỉ sau hai ngày đăng tải, video đạt hơn 1,1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 300 lượt chia sẻ và gần 1.000 bình luận.

Video mở đầu bằng câu nói dân gian quen thuộc: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng…”, sau đó bất ngờ “bẻ lái” bằng câu thoại dí dỏm: “Còn mà ‘bay phòng’ thì khoản high (khoản hai trong Bộ luật Hình sự)”, tạo tiếng cười và nhanh chóng thu hút người xem.

Nội dung tiểu phẩm xoay quanh một nhóm đối tượng tụ tập trong phòng kín, bật nhạc lớn, sử dụng đèn LED và dùng ma túy. Theo tình huống hư cấu, Bé Kun được dì Nở đưa một gói hàng lạ giao cho chú Xì, đổi lại là những viên kẹo làm “mồi nhử”. Khi cả nhóm đang sử dụng ma túy, lực lượng công an bất ngờ ập vào, bắt quả tang.

Video tuyên truyền thu hút lượng tương tác lớn. Ảnh: Chụp màn hình

Thông qua các tình huống hài hước, quá khứ của từng nhân vật dần được hé lộ: anh Xì từng là hotboy, chị Tét từng đoạt danh hiệu hoa khôi, “nàng tiên nâu” là bé Kem với ngoại hình xinh xắn – nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của người xem. Dì Nở dù từng làm ăn khấm khá nhưng sa chân vào buôn bán ma túy và phải trả giá bằng vòng lao lý.

Không dừng lại ở việc phản ánh hành vi vi phạm, tiểu phẩm còn nhấn mạnh hậu quả lâu dài của ma túy. Dù đã cai nghiện, anh Xì vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái hoang tưởng, ám ảnh.

Điểm nhấn của video là dàn diễn viên không chuyên nhưng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Trong đó có một nam diễn viên gây cười với màn nhảy nhiệt tình và một nữ diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình xinh xắn, góp phần tạo sức hút cho tiểu phẩm.

Nhiều ý kiến đánh giá cao cách làm sáng tạo, gần gũi. Tài khoản Mỹ Hoa bình luận: “10 điểm cho sự đầu tư của các chú”. Trong khi đó, tài khoản Đạt Hồ mong muốn sẽ có thêm nhiều video tuyên truyền tương tự để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu nhưng không bị nhàm chán.

Theo Công an phường Hải Châu, thực trạng tệ nạn ma túy tại Việt Nam đến đầu năm 2026 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức thủ đoạn tinh vi và sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới cực độc. Việc xây dựng và đăng tải tiểu phẩm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân, qua đó nhấn mạnh thông điệp: “Không thử ma túy dù chỉ một lần”.