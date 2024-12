Tại buổi tuyên truyền, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý - Công an huyện An Lão phổ biến các kiến thức về phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Công an cung cấp thông tin nhận diện đặc điểm, tính chất gây nghiện của các loại ma tuý (thuốc phiện, morphine, heroin, ma túy đá, cỏ Mỹ, cần sa…) và những chất không phải là ma tuý nhưng có tác hại lên cơ thể người sử dụng tương tự như ma túy (bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử…); cách nhận biết người nghiện tại cộng đồng và phòng ngừa tội phạm ma tuý tại cộng đồng…

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên và học sinh về tình hình tội phạm, kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại uý Dương Thị Nguyệt - Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an huyện An Lão phổ biến các kiến thức về phòng chống ma túy. Ảnh: Trọng Tùng

Cũng tại sự kiện, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ phổ biến các nội dung gồm: kiến thức cơ bản về công tác PCCC và thực hành các kỹ năng khi xảy ra cháy, nổ, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy… Ngoài ra, đội còn giúp giáo viên và học sinh nắm vững các văn bản về Luật Phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác do Nhà nước ban hành đối với công tác PCCC; nhận thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong PCCC…

Ngoài ra, giáo viên và các em học sinh còn được hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ gần gũi với thực tế cuộc sống thường ngày.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ phổ biến các nội dung tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Trọng Tùng

“Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý và phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên đại bàn”, đại diện Công an huyện An Lão chia sẻ.

Đình Sơn