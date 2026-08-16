Hợp tác xã trở thành điểm tựa tạo việc làm

Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, hình thành một địa bàn hội tụ đầy đủ các đặc điểm miền núi, trung du và đồng bằng. Trước yêu cầu giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tỉnh đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại hội thảo do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức mới đây. Ảnh: Trọng Bảo

Một trong những điểm sáng trong cách làm của Phú Thọ là chú trọng phát triển các HTX - mô hình vừa tổ chức sản xuất, vừa tạo việc làm cho người dân tại chỗ.

Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, các HTX được khuyến khích xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Tại hội thảo về thực trạng và giải pháp tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, cho biết toàn tỉnh hiện có 1.797 HTX đang hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho gần 156.000 lao động.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có hơn 800 HTX, thu hút khoảng 129.000 thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20.600 lao động. Thu nhập bình quân của lao động trong các HTX nông nghiệp đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng.

Các HTX ở Phú Thọ đã và đang thu hút hàng chục nghìn lao động nông thôn. Ảnh: Báo Phú Thọ

Giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ đã tổ chức hơn 80 lớp đào tạo, tập huấn với hơn 5.000 lượt cán bộ, thành viên HTX tham gia. Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ và hệ thống ngân hàng thương mại, các HTX được tiếp cận nguồn lực để đầu tư máy móc, cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô sản xuất.

Riêng tại tỉnh Hòa Bình (cũ), thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và các ngân hàng thương mại, 32 HTX và 18 thành viên HTX đã được vay vốn với tổng dư nợ khoảng 18,33 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Thọ (cũ), các quỹ do Liên minh HTX tỉnh quản lý cũng phát huy hiệu quả. Đến hết năm 2024, tổng dư nợ cho vay đạt 104 dự án với số tiền 25,807 tỷ đồng.

Chính sách làm “bệ đỡ” cho hợp tác xã phát triển

Không chỉ hỗ trợ về vốn, Phú Thọ còn chú trọng xây dựng các chính sách về khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm cho các HTX.

Tháng 10/2025, tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về hỗ trợ ứng dụng khoa học - công nghệ đối với HTX, trong đó tập trung vào xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, cấp chứng nhận an toàn thực phẩm...

Những chính sách này được xem là động lực quan trọng giúp các HTX nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đang thu hút đông đảo lao động vùng DTTS và miền núi. Ảnh: Báo Phú Thọ

Theo ông Nguyễn Hùng Cường, nhiều mô hình HTX tại địa phương đã phát huy hiệu quả trong tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo việc làm cho người dân.

Tiêu biểu như HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc với diện tích 37,4 ha, trong đó 12 ha được chứng nhận VietGAP, có 3 sản phẩm OCOP đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 3 sao, góp phần nâng cao giá trị cây chè và xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ.

Hay HTX Nông sản 3T Farm với 20,8 ha trồng cam, sản lượng khoảng 150 tấn/năm, doanh thu đạt gần 1,5 tỷ đồng. Các mô hình này không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, khuyến khích người dân tham gia vào các chuỗi sản xuất liên kết.

Tạo việc làm bền vững từ sản xuất tại chỗ

Thực tiễn tại Phú Thọ cho thấy, các HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp, đang giữ vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho lao động nông thôn, trong đó có lao động vùng DTTS và miền núi.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp; hỗ trợ HTX chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng dịch vụ tổng hợp, đa ngành nghề; gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đây được xem là hướng đi giúp người dân có thêm việc làm ổn định ngay tại quê hương, từng bước nâng cao đời sống và góp phần phát triển kinh tế bền vững ở vùng DTTS và miền núi.