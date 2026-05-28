Chiều 28/5, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (20/4/1961 - 20/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan của Quốc hội; các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh cho biết, Hội đồng Dân tộc qua các thời kỳ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến nghị trường Quốc hội, góp phần quan trọng để các quyết sách của Quốc hội đúng định hướng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tham mưu để Quốc hội lần đầu tiên quyết định Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia riêng về phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đây là quyết sách có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào, cử tri đang sinh sống ở những thôn, ấp, bản, làng, vùng biên giới xa xôi, còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, mỗi thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số phải là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cùng với đó, Hội đồng Dân tộc đã thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Bên cạnh các hoạt động chính của mình, Hội đồng Dân tộc thường xuyên làm tốt công tác chăm lo, an sinh xã hội đối với đồng bào vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bước vào giai đoạn mới, kế thừa và phát huy kinh nghiệm hơn 65 năm qua, ông Hoàng Duy Chinh cho biết: Hội đồng Dân tộc xác định rõ trách nhiệm, cần phải nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động và tập trung nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm mọi chính sách dân tộc được xem xét đầy đủ trong từng dự án luật, nghị quyết; tăng cường giám sát, khảo sát ngay từ khi chính sách được ban hành; tham mưu tốt hơn cho Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước có liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc, vùng đồng bào DTTS và miền núi; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực phân tích, theo dõi và giám sát chính sách, tăng tính minh bạch và hiệu quả…

Đồng bào các DTTS là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đồng bào các DTTS là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và trong công cuộc đổi mới hiện nay. Vấn đề công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Hội đồng Dân tộc luôn đồng hành cùng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, tạo nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông (thứ hai từ phải qua) tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị:

Hội đồng Dân tộc tiếp tục khẳng định rõ vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Quốc hội trong công tác dân tộc; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo chính sách; bảo đảm tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm, bền vững; hiện đại hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, bảo đảm chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án luật, nghị quyết.

“Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải dùng ngôn ngữ, tư duy của đồng bào để hiểu được những bức xúc, khó khăn thực tế của đồng bào mà phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các chính sách ban hành cho miền núi, vùng sâu, vùng xa không được chung chung, định tính mà phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống hiện nay. Ưu tiên giải quyết căn cơ những vấn đề điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; thay vì chỉ hỗ trợ mang tính cho không. Các chính sách phải hướng tới tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam cho Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng Dân tộc đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, giám sát trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực hiện; tập trung vào những lĩnh vực then chốt như phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bảo đảm đồng bào thực sự được thụ hưởng thành quả từ công cuộc đổi mới của đất nước.

Cùng với đó là tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chủ trương lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện chính sách; chuyển mạnh tư duy từ phân tán sang tích hợp chính sách, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ hỗ trợ trực tiếp sang sinh kế bền vững. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của Hội đồng Dân tộc có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu sắc, nắm chắc thực tiễn, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi thành viên Hội đồng Dân tộc và đại biểu Quốc hội là người DTTS phải là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào; tích cực tuyên truyền để đồng bào hiểu, đồng thuận thực hiện tốt chính sách; phải gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Sự ấm no, hạnh phúc của đồng bào vùng DTTS chính là thước đo cao nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan liên quan, với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, với sức mạnh đoàn kết và trí tuệ, tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến, Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đề xuất, kiến tạo, dẫn dắt chính sách dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc do các em học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn cho biết, tập thể Hội đồng Dân tộc khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp, những bài học kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thể chế hóa chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực dân tộc đảm bảo tính khả thi và đi vào cuộc sống; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm và phẩm chất để xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng và cử tri của cả nước nói chung.

Nhân dịp này, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.