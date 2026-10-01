Công ty TNHH Vieent vừa ký hợp tác chiến lược cùng LyricFind nhằm phân phối kho lời bài hát Việt Nam có bản quyền tới các nền tảng lớn như YouTube Music, TikTok.

Bên cạnh việc mở rộng khả năng tiếp cận lời bài hát Việt Nam trên thị trường quốc tế, hợp tác còn bao gồm việc tích hợp công cụ tạo nội dung video Rotor Videos của LyricFind vào Labelmaster - hệ thống công nghệ do Vieent phát triển để quản lý hoạt động phát hành, doanh thu và bản quyền âm nhạc.

Đưa lời bài hát Việt đến người nghe toàn cầu

Trong hệ sinh thái nhạc số, lời bài hát ngày càng trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm nghe nhạc. Người dùng có thể theo dõi lời bài hát theo thời gian thực, tìm kiếm nội dung dựa trên câu hát hoặc sử dụng lời bài hát như một hình thức tương tác với tác phẩm.

Thông qua hợp tác với LyricFind, các tác phẩm do Vieent đại diện quản trị có thể được cung cấp lời bài hát có bản quyền trên nhiều dịch vụ âm nhạc quốc tế, đồng thời hỗ trợ hiển thị bản dịch đa ngôn ngữ tùy theo nền tảng và thị trường.

Theo Vieent, việc chuẩn hóa dữ liệu lời bài hát giúp các sáng tác tiếng Việt có thêm cơ hội tiếp cận người nghe bên ngoài thị trường trong nước, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng streaming ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động tại Đông Nam Á.

Đối với nghệ sĩ và nhạc sĩ, đây cũng là một phần trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu tác phẩm, nhằm bảo đảm thông tin liên quan đến bài hát được cung cấp đồng bộ tới các nền tảng sử dụng nội dung.

Ông Nguyễn Hồ Hải Long, Nhà sáng lập kiêm CEO Vieent, cho biết: “Âm nhạc Việt Nam ra thế giới trước nay chủ yếu mới đi được bằng phần giai điệu. Trong khi đó, phần lời - nơi đong đầy nhất bản sắc văn hóa và tâm tư của người viết - lại chưa thể vươn xa tương xứng”.

Theo ông Long, việc đưa lời bài hát vào hệ thống phân phối quốc tế giúp tác phẩm có thể tiếp cận người nghe một cách đầy đủ hơn, đồng thời tạo điều kiện để quyền lợi của người sáng tác được quản lý và ghi nhận theo cơ chế bản quyền.

Từ phân phối âm nhạc đến sản xuất nội dung hình ảnh

Một nội dung đáng chú ý khác trong thỏa thuận là việc Vieent tích hợp Rotor Videos của LyricFind trực tiếp vào Labelmaster.

Labelmaster được Vieent phát triển như một hệ thống quản trị dành cho nghệ sĩ và các hãng đĩa độc lập, hỗ trợ nhiều công đoạn trong quá trình phát hành và quản lý sản phẩm âm nhạc.

Với việc tích hợp Rotor Videos, người dùng có thể tiếp cận các công cụ tạo nội dung hình ảnh như Lyric Video, Spotify Canvas hay Album Artwork Videos ngay trong hệ thống vận hành.

Thay vì phải chuyển sang một nền tảng khác để tạo các nội dung hình ảnh sau khi phát hành bài hát, nghệ sĩ và nhà sản xuất có thể thực hiện thêm công đoạn này trong cùng một quy trình quản trị.

Theo Vieent, việc tích hợp các công cụ sản xuất nội dung vào hệ thống phân phối nhằm rút ngắn khoảng cách giữa một bản ghi âm và sự hiện diện của sản phẩm đó trên các nền tảng số.

Bà Laura Gennaro, Giám đốc Quản lý Quan hệ Tác giả & Nhà xuất bản tại LyricFind, cho biết LyricFind kỳ vọng hợp tác với Vieent sẽ mở rộng khả năng tiếp cận kho tác phẩm của các nhạc sĩ và nhà sáng tạo Việt Nam với khán giả quốc tế, đồng thời tạo thêm những hình thức tương tác với lời bài hát.

Ông Anand Ramachandran, Chuyên viên Phân tích Phát triển Kinh doanh & Vận hành tại LyricFind, nhận định việc tích hợp Rotor Videos vào Labelmaster có thể bổ sung thêm công cụ để nghệ sĩ biến hoạt động phân phối âm nhạc thành sự hiện diện trực quan trên các nền tảng quốc tế.

Hạ tầng công nghệ cho nghệ sĩ độc lập

Vieent cho biết doanh nghiệp hoạt động theo mô hình phát triển nền tảng công nghệ hỗ trợ phát hành, quản trị và bảo vệ bản quyền, thay vì sở hữu bản ghi hoặc quyền tác phẩm của nghệ sĩ.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, hệ thống của Vieent hiện kết nối với 24 nền tảng phân phối nhạc số (DSP) trên toàn cầu, đồng thời cung cấp các công cụ như phân tích doanh thu, quản lý YouTube Content ID, quản trị publishing quốc tế...

Vieent cũng cho biết doanh nghiệp đạt chứng nhận Preferred Artist Distributor của Spotify trong ba năm liên tiếp 2024 - 2026 và là thành viên chính thức của IFPI tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện đồng hành cùng một số nghệ sĩ và nhạc sĩ Việt Nam như Nguyễn Văn Chung, Tiên Tiên, Trang, Tùng, Thịnh Suy và Ngô Lan Hương.

Việc hợp tác với LyricFind nằm trong xu hướng các đơn vị trong nước từng bước xây dựng hạ tầng dữ liệu, bản quyền và công cụ hỗ trợ sáng tạo để đưa sản phẩm âm nhạc Việt tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái nhạc số toàn cầu.

Vieent là đơn vị cung cấp giải pháp phát hành, quản trị và bảo vệ bản quyền dành cho nghệ sĩ, nhạc sĩ và hãng đĩa độc lập. Doanh nghiệp cho biết mô hình hoạt động hướng tới việc giúp người sáng tác duy trì quyền sở hữu và kiểm soát đối với kho nhạc của mình trong quá trình phát hành trên các nền tảng số.

Website: www.vieent.com

(Nguồn: Công ty TNHH Vieent)