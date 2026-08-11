Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ những ngày gần đây nhận nhiều thư điện tử, tin nhắn xin phép sử dụng bài hát. Anh vui vì người dân ngày càng nâng cao hiểu biết về bản quyền cũng như ý thức xin phép sử dụng và thực hiện nghĩa vụ bản quyền đối với tác giả.

"Đó là tín hiệu rất đáng mừng cho sự phát triển tất yếu của ngành công nghiệp âm nhạc sau bao nhiêu năm với nhiều vụ việc tranh cãi", nhạc sĩ viết.

Anh nhấn mạnh: "Nếu sử dụng sản phẩm của người khác để tạo ra lợi nhuận cho cá nhân hoặc tổ chức thì cá nhân, tổ chức đó phải có trách nhiệm xin phép và thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả đối với chủ sở hữu tác phẩm. Đó là điều đương nhiên và được luật pháp công nhận. Còn việc chi trả bao nhiêu, theo hình thức nào tuỳ thuộc vào việc tác giả xem xét mục đích, phạm vi sử dụng, mối quan hệ và trao đổi quyền lợi với cá nhân, tổ chức xin phép".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: FBNV

Nguyễn Văn Chung cũng tuyên bố sẵn sàng cấp phép sử dụng và miễn tiền bản quyền đối với 7 trường hợp gồm:

1. Nhà trường sử dụng bài hát trong các sự kiện, hoạt động mang mục đích giáo dục.

2. Thầy cô quay hình và lưu trữ trên kênh cá nhân nhằm mục đích giáo dục hoặc kỷ niệm.

3. Học sinh, sinh viên dàn dựng tiết mục biểu diễn, dự thi, phong trào, báo tường, luận án, tuyên truyền, tốt nghiệp... hoặc lưu giữ kỷ niệm.

4. Nhà chùa, nhà thờ sử dụng bài hát trong các clip, chương trình ca nhạc không bán vé, nhằm mục đích lan tỏa những thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống.

5. Gia đình sử dụng bài hát để thu âm, quay hình với mục đích lưu giữ kỷ niệm và hình ảnh cá nhân.

6. Các chiến sĩ, đơn vị Nhà nước biểu diễn phục vụ nội bộ trong đơn vị hoặc trong những đề án, dự án cộng đồng với mục đích tuyên truyền.

7. Sử dụng bài hát trong những hoạt động cá nhân không tạo ra lợi nhuận hay có yếu tố thương mại.

"Những trường hợp trên, mọi người có thể không cần xin phép cũng được vì mỗi ngày tôi nhận khá nhiều email, tin nhắn nên không tránh khỏi việc kiểm tra sót, làm trễ hoặc lỡ kế hoạch của mọi người. Những trường hợp còn lại, vui lòng liên hệ VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam hoặc quản lý của tôi để được hướng dẫn thủ tục chi tiết. Với bạn bè đồng nghiệp thân thiết có thể hỏi thẳng tôi bất cứ lúc nào cũng được", anh cho hay.

Nguyễn Văn Chung thông báo rộng rãi đến các thầy cô, học sinh, sinh viên, sư thầy, cha xứ... để họ không phải xin phép nếu sử dụng bài hát thuộc 7 trường hợp nói trên.

"Với người nhạc sĩ, việc được mọi người yêu thương, nhớ và hát những bài hát là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Đời tôi không mong gì hơn những bài hát ấy được yêu thương bởi các thế hệ trong gia đình và được hát mãi từ năm này qua năm khác", anh viết.

Nguyễn Văn Chung hạnh phúc khi được khán giả yêu mến ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Tú Liên