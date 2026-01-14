Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Đà Nẵng cho biết, Viện KSND khu vực 4 - Đà Nẵng đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công trong lĩnh vực môi trường liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua xã Hòa Tiến.

Theo đó, Quốc lộ 14B là trục giao thông huyết mạch với mật độ phương tiện lớn. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án kéo dài khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Thực trạng này đã khiến người dân bức xúc và được nhiều cơ quan báo chí phản ánh.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 ghi nhận thực trạng tại Quốc lộ 14B. Ảnh: VKSND Khu vực 4.

Trước tình hình trên, Viện KSND khu vực 4 đã chủ động xác minh, làm việc trực tiếp với UBND xã Hòa Tiến và người dân địa phương. Kết quả cho thấy, dự án không bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn.

Trên cơ sở tài liệu, hồ sơ thu thập được và việc làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, Viện KSND khu vực 4 đang thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của Nghị quyết số 205 để áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích công, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm.

Trước đó, VietNamNet đăng tải bài viết “Dự án 1.000 tỷ làm 7,5km đường ở Đà Nẵng, sau 2 năm vẫn đào xới ngổn ngang”, phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài tại dự án này.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có chiều dài hơn 7,5km, khởi công tháng 11/2023, dự kiến hoàn thành giữa năm 2025. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, công trình vẫn thi công cầm chừng, nhiều hạng mục dang dở.

Sau hơn 2 năm triển khai, nhiều hạng mục tại dự án dang dở. Ảnh chụp giữa tháng 12/2025.

Dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 thi công. Tổng mức đầu tư ban đầu hơn 788 tỷ đồng; đến kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 11/12, thành phố thống nhất bổ sung thêm 173 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ người dân, nâng tổng vốn lên hơn 961 tỷ đồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn tuyến bị đào xới rồi bỏ dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang, nhân lực thi công thưa thớt. Người dân sống dọc Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Hòa Tiến, tiếp tục phản ánh tình trạng bụi bẩn, bùn đất tràn ra mặt đường, ổ gà, ổ voi dày đặc; trời mưa nước đọng trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, dù đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông tại dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, biện pháp khắc phục của nhà thầu chủ yếu mang tính tạm thời, nhanh xuống cấp. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong quý 3/2026.