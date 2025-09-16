Khánh Thi cùng ông xã Phan Hiển và bạn nhảy Đặng Thu Hương vừa trở về Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày ở châu Âu và Mỹ. Cả ba bật khóc khi được học trò ra sân bay đón, ăn mừng thành tích quốc tế vừa giành được.

Phan Hiển và Thu Hương vừa giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên họ chinh phục nội dung này ở một giải đấu quốc tế.

Chứng kiến thành công của Phan Hiển và Thu Hương ở Mỹ, Khánh Thi vỡ òa sung sướng khi họ giành được thành tích này.

Trên tran cá nhân, vận động viên Đặng Thu Hương chia sẻ: "Gặp nhau mừng rỡ, vỡ oà vì mang được chiến thắng vinh quang trở về nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt rơi vì thật sự đã trải qua những nỗ lực không tưởng suốt cả chặng đường dài. Mệt mỏi, chấn thương, áp lực đã được đền đáp xứng đáng".

Khánh Thi cũng xúc động: "Thật hạnh phúc khi được mọi người đón trong vòng tay yêu thương. Chả hiểu sao cứ hay khóc nhè". Phan Hiển quá bất ngờ và xúc động khi được chào đón khi được chào đón trong ngày trở về.

Khánh Thi bên Phan Hiển và Đặng Thu Hương với thành tích mới. Ảnh: FBNV

Tấm huy chương của Phan Hiển có sự đầu tư rất lớn cả về thời gian và tiền bạc. Trong một năm chuẩn bị, Phan Hiển thường xuyên mời thầy giáo từ Pháp về Việt Nam hoặc bay sang Pháp để học tập. Một tuần trước giải đấu, cả 3 bay sang Pháp luyện tập cùng thầy rồi mới sang Mỹ dự thi.

Chi phí cho chuyến du đấu này bị đội lên nhiều so với dự kiến do giá cả đắt đỏ ở Mỹ cộng với nhiều phát sinh liên quan việc phải hủy vé, đổi vé máy bay phút chót. Đồng hành trong vai trò huấn luyện viên, Khánh Thi không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn lo lắng việc ăn uống, sinh hoạt cho học trò. Do chi phí sinh hoạt ở Mỹ quá đắt đỏ, cô đi chợ, nấu nướng để tiết kiệm chi phí.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi hiện đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF), vị trí mà cô được bổ nhiệm từ năm 2023. Bên cạnh đó, cô vẫn tích cực tham gia huấn luyện, làm trọng tài quốc tế cho các cuộc thi khiêu vũ thể thao, tổ chức các giải đấu lớn như Vietnam Dancesport Festival 2025 với kinh phí lên đến 8 tỷ đồng, thu hút hàng nghìn vận động viên từ nhiều quốc gia, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hội thể thao giải trí điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.

Với lịch trình bận rộn, Khánh Thi vẫn cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng Phan Hiển và 3 con nhỏ, thường xuyên chia sẻ về hành trình truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ qua đam mê nghệ thuật.