Ngày 17/10/2026, Việt Á Land khai trương văn phòng bán hàng tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phân phối dự án siêu đô thị biển.

Sự kiện khai trương diễn ra tại căn TL-TM 868, Đường Tương Lai, Khu Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TP.HCM.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Việt Á Land khai trương văn phòng bán hàng. Ảnh: Việt Á Land

Việt Á Land là một trong những đơn vị được chủ đầu tư Vinhomes tin tưởng lựa chọn phân phối tại siêu dự án biển hàng đầu miền Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và môi giới bất động sản, Việt Á Land đã khẳng định vị trí của mình như một trong những đại lý xuất sắc nhất khu vực phía Nam của Vinhomes.

Việc khai trương văn phòng bán hàng trực tiếp tại thực địa dự án là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hạ tầng bán hàng và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Điều này cho phép Việt Á Land cung cấp thông tin dự án một cách chuyên sâu, cận kề với từng bước phát triển của siêu đô thị biển ESG++ tiên phong.

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch trên diện tích khoảng 2.870 ha, với vị trí độc bản "tựa rừng hướng biển" - phía trước tầm view ra biển bao la, phía sau tựa vào khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Tọa lạc tại vị trí này, không gian sống tại Vinhomes Green Paradise mang đến những giá trị sinh thái chuẩn mực và pháp lý hoàn chỉnh, tạo nên sức hút lớn đối với các nhà đầu tư và khách hàng.

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và am hiểu sâu sắc thị trường bất động sản, Việt Á Land cam kết mang đến cho khách hàng thông tin chính xác, cập nhật tức thời về tiến độ thi công, quy hoạch chi tiết và các sản phẩm phân khu của dự án.

Việt Á Land đồng thời tư vấn cho nhà đầu tư các giải pháp đầu tư tối ưu. Từ việc tư vấn lựa chọn vị trí, phân tích tiềm năng giá trị đến hỗ trợ thủ tục pháp lý, Việt Á Land luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, văn phòng bán hàng ngay tại dự án giúp khách hàng dễ dàng tham quan, khảo sát thực địa và cảm nhận sức sống của siêu đô thị biển.

Sự kiện khai trương cũng đánh dấu việc kích hoạt toàn bộ hệ thống bán hàng chuyên nghiệp của Việt Á Land tại dự án. Ngay sau buổi khai trương, Việt Á Land đã sẵn sàng triển khai các hoạt động kinh doanh với đầy đủ tài liệu và đội ngũ tư vấn viên được đào tạo bài bản.

Lễ khai trương văn phòng bán hàng tại Vịnh Tiên. Ảnh: Việt Á Land

Toàn bộ không gian văn phòng được thiết kế với đầy đủ tiện nghi, từ khu vực tiếp khách, phòng tư vấn chuyên sâu, mặt bằng và phối cảnh tổng thế dự án. Mỗi chi tiết đều được chỉn chu nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Sự kiện khai trương lần này đồng thời là minh chứng cho cam kết của Việt Á Land trong việc hoàn thiện hạ tầng bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng.

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