Theo Cục Hải quan, tháng 11 vừa qua, nước ta xuất khẩu được khoảng 18.000 tấn hạt tiêu, giá trị ước đạt gần 119 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 5,9% so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, lũy kế 11 tháng năm 2025, mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam này xuất khẩu được 223.200 tấn, thu về hơn 1,5 tỷ USD; phá kỷ lục lịch sử 1,43 tỷ USD của năm 2016 dù còn một tháng nữa mới kết thúc năm 2025.

Nguyên nhân là do giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2025 ước đạt 6.755,1 USD/tấn, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, kim ngạch mặt hàng này tăng mạnh 24,1% bất chấp sản lượng xuất khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo tình hình sản xuất, thị trường, xuất nhập khẩu nông lâm sản tháng 11 và 11 tháng năm 2025 của Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, giá thu mua hạt tiêu đen biến động tăng trong tháng 11 vừa qua, với mức tăng 4.000-5.500 đồng/kg.

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu chính thức lập kỷ lục lịch sử mới. Ảnh: Tâm An

Theo đó, giá hạt tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông tăng 4.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg; giá tiêu tại Gia Lai tăng 5.500 đồng/kg lên 149.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại TPHCM tăng 5.000 đồng/kg lên mức 150.000 đồng/kg; giá tiêu tại Đồng Nai tăng 4.500 đồng/kg, hiện ở mức 149.500 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá tiêu tăng trong tháng 11 là bởi thông tin Mỹ miễn thuế đối ứng đối với hồ tiêu và các loại gia vị. Bên cạnh đó, mối lo ngại về nguồn cung hạt tiêu thiếu hụt vì tình hình mưa lũ phức tạp tại các vùng trồng trọng điểm ở Tây Nguyên cũng đẩy giá tiêu tăng.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 11, Việt Nam nhập khẩu 2.459 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 15,2 triệu USD. So với tháng 10 trước đó, lượng nhập khẩu tăng mạnh 47,2% nhưng vẫn giảm 43,9% so với tháng 11/2024. Đáng chú ý, Campuchia vươn lên trở thành nguồn cung hạt tiêu lớn nhất trong tháng 11 cho nước ta, với 1.506 tấn, chiếm 61,2%.

Tính đến hết tháng 11/2025, Việt Nam đã nhập khẩu 40.242 tấn hạt tiêu, kim ngạch 252 triệu USD; gồm 34.545 tấn tiêu đen và 5.697 tấn tiêu trắng.

So với cùng kỳ năm 2024, lượng tiêu nhập khẩu tăng 22% và giá trị tăng 62,3%. Trong đó, Brazil tiếp tục dẫn đầu với 18.956 tấn, chiếm 47,1% và tăng 10,6% so với cùng kỳ; tiếp theo là Campuchia chiếm 27,9% với 11.211 tấn, tăng mạnh 65,5%.