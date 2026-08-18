Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 7/2026, nước ta thu về gần 253 triệu USD từ xuất khẩu gạo. Tính chung 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 2,64 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tuy nhiên các doanh nghiệp trong nước vẫn nhập khẩu lượng gạo trị giá hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Cụ thể, trong tháng 7, các doanh nghiệp nước ta chi gần 108 triệu USD để nhập khẩu gạo các loại. Đây là mức nhập khẩu cao thứ ba trong 7 tháng, chỉ sau tháng 3 (267,8 triệu USD) và tháng 4 (159,8 triệu USD).

Lũy kế 7 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu gạo lên tới 800 triệu USD. Dù vậy, so với mức 1,07 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025, kim ngạch nhập khẩu gạo 7 tháng năm nay giảm 25,2%.

Liên quan đến vấn đề nhập khẩu gạo, lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo cho biết, việc nhập khẩu mặt hàng này không phải do Việt Nam thiếu hụt nguồn cung. 7 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 5,5 triệu tấn gạo.

Theo vị này, các doanh nghiệp nhập khẩu gạo nhằm phục vụ nhu cầu chế biến thực phẩm trong nước, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho xuất khẩu trong những giai đoạn giáp vụ thu hoạch.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, cơ cấu sản xuất gạo của Việt Nam có xu hướng chuyển sang các phân khúc chất lượng cao, trong đó gạo thơm chiếm tỷ trọng đáng kể để đáp ứng nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu khó tính.

Trong khi đó, các cơ sở sản xuất bún, phở, bánh tráng và nhiều sản phẩm chế biến từ gạo trong nước lại cần những loại gạo có hàm lượng tinh bột cao, giá thành thấp. Vì vậy, doanh nghiệp tìm nguồn gạo phù hợp từ các quốc gia khác để nhập khẩu.

Ngoài ra, việc Việt Nam vừa xuất khẩu với sản lượng lớn, vừa nhập khẩu một lượng gạo đáng kể cũng cho thấy sự linh hoạt của doanh nghiệp trong cân đối nguồn cung, đáp ứng các đơn hàng lớn và duy trì vị thế của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.