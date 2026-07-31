Báo cáo kết quả sản xuất và thương mại gia cầm trong 6 tháng đầu năm của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho thấy, nửa đầu năm 2026, các doanh nghiệp Việt Nam đã chi từ 190-250 triệu USD để nhập khẩu khoảng 185.000-195.000 tấn thịt gà các loại.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ tăng trưởng mạnh, ghi nhận mức tăng từ 26-37,6% so với cùng kỳ do lộ trình cắt giảm thuế quan từ các hiệp định FTA.

Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, cơ cấu thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu ở dạng đông lạnh cắt mảnh và phụ phẩm ăn được.

Trong đó, đùi gà đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt khoảng 130.000-140.000 tấn, chiếm gần 71,5% tổng lượng thịt gà nhập khẩu. Đây là mặt hàng có giá nhập khẩu thấp, cạnh tranh trực tiếp với gà trắng nội địa tại các bếp ăn tập thể.

Thịt gà đông lạnh nhập khẩu tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Thu Hà

Cánh gà đông lạnh đạt khoảng 22.000-25.000 tấn, chiếm khoảng 12% tỷ trọng, phục vụ chủ yếu cho các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và nhà hàng. Chân gà và phụ phẩm khác đạt khoảng 16.000-18.000 tấn, chiếm khoảng 8,7% tỷ trọng. Thịt gà đông lạnh nguyên con chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, dao động khoảng 3.500-5.000 tấn, chiếm khoảng 2% tỷ trọng.

Xét về nguồn cung, báo cáo chỉ ra rằng nguồn cung thịt gà nhập khẩu của Việt Nam tập trung chủ yếu tại ba thị trường lớn là Mỹ, EU và Brazil.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng thịt gà nhập khẩu từ Mỹ đạt khoảng 115.000-120.000 tấn, chiếm 61,8% thị phần. Loại thịt nhập khẩu chủ yếu là đùi gà góc tư giá rẻ.

Đối với thị trường EU, Việt Nam nhập khẩu khoảng 28.000-30.000 tấn trong nửa đầu năm nay. Đáng chú ý, Việt Nam là nước nhập khẩu gia cầm lớn thứ hai của EU tại Đông Nam Á.

Ngoài ra, khoảng 24.000-26.000 tấn thịt gà được nhập từ Brazil, trong đó chủ yếu là cánh và đùi gà góc tư.

Ở chiều ngược lại, dù các doanh nghiệp chi tiền "khủng" để nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt, giá thịt gà trong nước lại không mấy khả quan.

Báo cáo của hiệp hội cho thấy, do tổng đàn tăng trưởng nhanh từ cuối năm 2025 kéo dài sang đầu năm 2026 khiến cung vượt cầu diễn ra trên diện rộng. Trong đó, phân khúc gà công nghiệp lông trắng nuôi ngắn ngày bị tác động nhiều nhất. Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, giá gà trắng có thời điểm giảm mạnh xuống 22.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất.

Giá gà lông màu nuôi dài ngày, dù vẫn giữ mức tăng nhẹ so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Đối với thị trường xuất khẩu, tổng sản lượng lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam ước đạt 4.800-5.200 tấn thịt gia cầm các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Riêng xuất khẩu thịt gà giá trị kim ngạch ước tính đạt 45-48 triệu USD.

Thịt gà chế biến chín (như gà hầm, gà rán, ức gà áp chảo đông lạnh) chiếm tỷ trọng áp đảo trên 85% kim ngạch xuất khẩu nhờ xu hướng chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô sang chế biến sâu, gắn với chuỗi chăn nuôi khép kín 3F.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất, chiếm trên 50% thị phần, theo sau là Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia cùng các nước khu vực Trung Đông. Tháng 4/2026, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến, kỳ vọng tạo thêm dư địa cho xuất khẩu của ngành.