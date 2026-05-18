Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tháng 4, kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng thịt và các sản phẩm từ thịt ước đạt 276 triệu USD, chỉ tăng nhẹ 1,3% so với tháng liền kề trước đó.

Tuy nhiên, tính chung 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt đạt 928,8 triệu USD, tăng mạnh 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng nhập khẩu nhóm hàng thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn đạt 163,2 triệu USD, chiếm 17,6% kim ngạch nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt.

Các mặt hàng tươi sống, đông lạnh được nhập khẩu chủ yếu gồm: thịt gia cầm, thịt trâu, thịt lợn, thịt bò; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò và sản phẩm khác từ thịt.

Thị trường cung cấp những sản phẩm này cho Việt Nam chủ yếu là Nga, Brazil, Tây Ban Nha, Đức...

Việc doanh nghiệp chi số tiền "khủng" để nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt diễn ra trong bối cảnh giá thịt lợn trong nước neo cao, trong khi giá gà công nghiệp giảm mạnh.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, giá lợn hơi ở khu vực miền Bắc trong tháng 4 tăng 1.800 đồng/kg so với tháng 3/2026, lên 64.000-66.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng tăng 1.600 đồng/kg, dao động trong khoảng 63.000-69.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Nam tăng 2.200 đồng/kg, đang ở mức 68.000-69.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, giá gia cầm diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong đó, giá gà thịt lông màu ở miền Bắc giảm 2.200 đồng/kg xuống mức 48.000 đồng/kg; miền Trung giảm 4.500 đồng/kg, chỉ còn 43.000 đồng/kg và miền Nam giảm 300 đồng/kg, lùi về ngưỡng 45.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp tại miền Bắc giảm mạnh 9.000 đồng/kg, chỉ còn 19.000 đồng/kg thì tại miền Trung lại tăng 5.000 đồng/kg, lên mức 27.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá gà công nghiệp cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 29.000 đồng/kg.