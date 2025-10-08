Với quyết định này, Việt Nam không chỉ thay đổi vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu, mà còn bước vào một giai đoạn hội nhập mới của thị trường vốn, nơi niềm tin, minh bạch và năng lực vận hành trở thành tiêu chuẩn sống còn.

Từ kỳ vọng thành hiện thực

Việc được FTSE công nhận nâng hạng là bước ngoặt quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ khi thành lập, xác nhận những cải tiến mạnh mẽ trong hạ tầng giao dịch, quản lý rủi ro, thanh toán bù trừ, và mức độ minh bạch thông tin doanh nghiệp.

Quyết định này cũng mở toang cánh cửa cho dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Theo ước tính của các tổ chức phân tích tài chính, từ 1,5-3 tỷ USD vốn ngoại có thể được giải ngân vào Việt Nam ngay trong đợt cơ cấu danh mục đầu tiên của các quỹ ETF toàn cầu theo dõi FTSE Emerging Markets.

Việt Nam giờ đã ở trên bàn chơi của các nền kinh tế mới nổi, cùng nhóm với Indonesia, Philippines, Thái Lan hay Ả Rập Saudi, những quốc gia đã và đang trở thành điểm đến vốn đầu tư toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng. Ảnh: Tùng Đoàn

Sự kiện nâng hạng còn là một bài kiểm tra tầm vóc của nền kinh tế. Khi dòng vốn ngoại đổ vào, áp lực cũng sẽ đến, từ yêu cầu minh bạch, tốc độ xử lý giao dịch, đến kỷ luật thị trường.

Những doanh nghiệp niêm yết yếu về quản trị, chậm công bố thông tin, hay có vấn đề về lợi ích nhóm sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi. Còn những doanh nghiệp chuẩn mực, minh bạch, gắn kết với nền kinh tế thực, sẽ là ngôi sao sáng trong giai đoạn mới.

Thị trường cũng sẽ sàng lọc lại chính mình: từ nhà đầu tư cá nhân chạy theo tin đồn, đến các cơ quan quản lý cần minh bạch, nhất quán và có tầm nhìn dài hạn hơn.

Từ “nâng hạng” đến “giữ hạng” và hướng tới phát triển bền vững

Giữ được hạng mới khó hơn được nâng hạng. Việt Nam đã bước lên sân khấu lớn, nhưng giữ vai chính đòi hỏi kỷ luật, năng lực và bản lĩnh.

Hệ thống thanh toán T+1, chuẩn IFRS, các quỹ đầu tư xanh, cơ chế quản trị ESG, các mô hình fintech... sẽ là thước đo tiếp theo. Để giữ niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu, Việt Nam cần biến “cải cách để được nâng hạng” thành “cải cách thường xuyên để duy trì chuẩn quốc tế”.

Điều này không chỉ giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững, mà còn là đòn bẩy chiến lược cho nền kinh tế Việt Nam, khi doanh nghiệp có thể huy động vốn dài hạn qua thị trường thay vì phụ thuộc vào tín dụng ngắn hạn.

Sự kiện nâng hạng là thành quả chung của hàng triệu nhà đầu tư, của cơ quan quản lý, của doanh nghiệp niêm yết, và của niềm tin không lay chuyển vào tương lai thị trường Việt Nam.

Một nền kinh tế mạnh không thể thiếu một thị trường chứng khoán mạnh, và hôm nay, Việt Nam đã tiến thêm một bước vững chắc để khẳng định điều đó.

Nguyễn Tuấn