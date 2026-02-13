Dấu ấn của doanh nghiệp định hình kinh tế châu Á

Theo bảng xếp hạng “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026” của TIME, Vingroup đạt 89,68 điểm, xếp thứ 57/500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Đây là vị trí thuộc nhóm dẫn đầu, với sự góp mặt của những tên tuổi đã định hình nền kinh tế châu lục và thế giới như DBS Bank, Toyota, Hyundai hay Sumitomo Mitsui Financial Group…

Đáng chú ý, trong gần 40 tập đoàn đa ngành được TIME vinh danh - nhóm doanh nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng nhất tới tăng trưởng và cấu trúc nền kinh tế - Vingroup xếp thứ 7, chung nhóm với các doanh nghiệp lâu đời như Sony, Daikin (Nhật Bản), Mahindra Group (Ấn Độ)…

Vingroup và Vinhomes vừa được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”

Cũng trong bảng xếp hạng của TIME, Vinhomes được vinh danh ở vị trí 352. Tuy nhiên, chỉ có 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực Tạo lập Nguồn lực và Hạ tầng được TIME gọi tên. Trong đó, Vinhomes đứng cùng bảng với các tên tuổi quốc tế như Gamuda (Malaysia), Worley (Australia)…

Riêng tại Việt Nam, Vingroup là doanh nghiệp duy nhất trong Top 100, còn Vinhomes là đại diện duy nhất của lĩnh vực Tạo lập Nguồn lực và Hạ tầng.

Với chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển, đây là “tin vui đầu xuân” bởi TIME nổi tiếng là bảng xếp hạng khắt khe nhất thế giới với những tiêu chí xếp hạng toàn diện, từ hiệu quả tài chính tới sự minh bạch về tính bền vững (ESG) và sự hài lòng của nhân viên. Theo ông, đây là những trụ cột không thể “đánh bóng” trong ngắn hạn. Các doanh nghiệp được TIME công nhận, đặc biệt là top đầu như Vingroup phải khẳng định được năng lực nội tại đồng thời cho thấy tầm nhìn của một doanh nghiệp tầm cỡ.

“Trong nhiều năm, doanh nghiệp Việt thường bị nhìn nhận là mạnh trong “ao làng” nhưng chưa đủ tầm vóc quốc tế. Sự xuất hiện của Vingroup ở vị trí thứ 57 cả châu Á đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của thế giới về Việt Nam. Doanh nghiệp Việt không chỉ tầm vóc khu vực mà là top đầu của châu Á và thế giới”, ông nói.

Từ xe điện đến đại đô thị: Nền tảng phát triển bền vững cho xã hội

Tầm vóc thế giới của Vingroup theo TS. Đinh Thế Hiển được thể hiện ngay từ doanh thu lên tới cả chục tỷ USD trong năm 2025 - con số hoàn toàn so sánh được với các doanh nghiệp lớn bậc nhất châu Á. Đặc biệt, TS. Hiển nhấn mạnh tới yếu tố ESG - trụ cột Vingroup được đánh giá cao.

“Thế giới hiện nay không tìm kiếm những doanh nghiệp chỉ mạnh về doanh thu, mà tìm những doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội, môi trường và nền kinh tế. Việc Vingroup được TIME ghi nhận cho thấy tập đoàn này đã đầu tư nghiêm túc vào các nền tảng đó”, TS. Hiển nói.

Theo ông Hiển, từ hệ sinh thái xe điện VinFast giúp hàng trăm nghìn người dân chuyển đổi xanh trong năm 2025 tới các đại đô thị được quy hoạch theo chuẩn bền vững cao cấp nhất như Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, Vingroup đang cho thấy cách tiếp cận ESG mang tính hệ thống, xuyên suốt nhiều ngành nghề.

Cũng theo TS. Hiển, chính việc ESG được “cắm rễ” vào chiến lược phát triển cốt lõi, thay vì tồn tại như một báo cáo phụ trợ, là yếu tố khiến các tổ chức xếp hạng quốc tế đánh giá cao.

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch theo chuẩn bền vững cao cấp nhất

Riêng với Vinhomes, việc được TIME xếp hạng trong nhóm những doanh nghiệp tốt nhất châu Á theo TS. Hiển là trường hợp hiếm bởi bất động sản vốn là lĩnh vực bị “soi” rất kĩ về tính bền vững. Ông khẳng định, bất động sản chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra không gian sống, động lực phát triển và hệ sinh thái kinh tế mới, thay vì chỉ là nơi để ở. Việc TIME vinh danh Vinhomes đồng nghĩa doanh nghiệp Việt đang kiến tạo được những không gian mang ý nghĩa lớn ấy.

“Những đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, được quy hoạch ở tầm quốc gia, đang đóng vai trò kích hoạt chuỗi giá trị mới cho cả vùng kinh tế ven biển phía nam TP.HCM, từ hạ tầng, du lịch, dịch vụ tới môi trường sống bền vững”, TS. Hiển khẳng định.

Doanh nghiệp đầu tàu và vai trò dẫn dắt nền kinh tế trong kỉ nguyên mới

Thực tế, Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã hơn một lần lọt vào top các doanh nghiệp tầm cỡ châu lục và thế giới. Đơn cử, trong năm 2025, Vingroup cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất lọt top 1.000 Doanh nghiệp tốt nhất thế giới do TIME bình chọn. VinFast cũng từng nằm trong top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 và Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025.

Ở góc độ vĩ mô, TS. Đinh Thế Hiển cho rằng việc sự ghi nhận của thế giới với các doanh nghiệp như Vingroup mang ý nghĩa lớn, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm trong 5 năm tới. Theo ông, một nền kinh tế muốn bước sang giai đoạn phát triển mới buộc phải có những doanh nghiệp đủ lớn, đủ chuẩn mực để dẫn dắt. Thực tế lịch sử phát triển của các nền kinh tế châu Á, từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã chứng minh điều ấy.

“Doanh nghiệp đầu tàu không đơn thuần là doanh nghiệp lớn. Đó là doanh nghiệp đủ chuẩn mực để kéo mặt bằng chung đi lên, đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và đủ uy tín để thế giới đặt niềm tin dài hạn. Việt Nam đã bắt đầu sở hữu những doanh nghiệp như vậy với những doanh nghiệp top đầu châu Á và thế giới như Vingroup, Vinhomes”, TS. Hiển phân tích.

Việc Vingroup và Vinhomes nằm trong top công ty tốt nhất châu Á do TIME bình chọn cho thấy niềm tin lớn khi Việt Nam đang có những doanh nghiệp tầm vóc toàn cầu

Thực tế, giới chuyên gia cho rằng hệ sinh thái mà Vingroup xây dựng đang tạo ra tác động dây chuyền lên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Từ công nghệ, công nghiệp tới hạ tầng, năng lượng xanh… sự phát triển của một tập đoàn đầu tàu sẽ kéo theo sự nâng cấp đồng loạt của các doanh nghiệp vệ tinh, đối tác và chuỗi cung ứng nội địa.

TS. Hiển cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỉ nguyên vươn mình, vai trò của những doanh nghiệp như Vingroup càng trở nên quan trọng. Khi dư địa tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và tài nguyên dần thu hẹp, nền kinh tế cần những tập đoàn đủ lớn để dẫn dắt đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cấp chất lượng tăng trưởng.

“Việc TIME ghi nhận Vingroup và Vinhomes là tín hiệu cho thấy cấu trúc kinh tế Việt Nam đang dịch chuyển theo hướng lành mạnh hơn, bền vững hơn. Đó là nền tảng để Việt Nam tự tin bước sâu hơn vào sân chơi toàn cầu, không phải với vai trò người theo sau, mà là người đứng đầu chuỗi giá trị, một đối tác có trọng lượng”, TS. Đinh Thế Hiển kết luận.