Nội dung được đưa ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 do Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành. Đồng thời, kế hoạch cũng phấn đấu 100% tỉnh, thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi con.

Bộ Y tế dẫn số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) năm 2025 (tính từ 1/7), 11/34 tỉnh có mức sinh dưới 2 con/phụ nữ, 19/34 tỉnh có mức sinh từ 2,2 con/phụ nữ trở lên và 4/34 tỉnh có mức sinh xung quanh mức sinh thay thế từ 2,0 - 2,2 con/phụ nữ.

"Kết quả đánh giá các mục tiêu Chương trình Điều chỉnh mức sinh cho thấy, xu hướng giảm sinh đang diễn ra trên phạm vi rộng cả ở nơi có mức sinh cao cũng như nơi có mức sinh thấp", theo nhận định của Bộ Y tế.

Trên phạm vi cả nước, mức sinh từ năm 2023 đến nay ở Việt Nam liên tục dưới 2 con/phụ nữ, đặc biệt năm 2024, con số này giảm xuống 1,91 con/phụ nữ, thấp nhất chưa từng có.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh Việt Nam không đạt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc giai đoạn 2020-2025 và dự báo đến năm 2030 cũng khó đảm bảo mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc.

Việc thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế nhằm tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Mới đây, Bộ Y tế đề xuất Nhà nước chi hơn 1.800 tỷ đồng/năm để hỗ trợ tài chính cho 3 nhóm phụ nữ khi sinh con, mức tối thiểu là 2 triệu đồng/trường hợp, gồm: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế (2,1 con); Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tính toán cứ 1 USD đầu tư cho sức khỏe bà mẹ có thể mang lại 8,4 USD lợi nhuận kinh tế; cứ 1 USD đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình thì có thể mang lại 10,1 USD lợi nhuận kinh tế vào năm 2050.