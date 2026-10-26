Với 6 chức vô địch, 3 giải Nhì và 2 giải Ba, đoàn Pickleball Việt Nam giành tổng cộng 11 danh hiệu và xếp Nhất toàn đoàn tại giải Pickleball Bắc Hải mở rộng 20226.

Giải diễn ra trong hai ngày 24–25/10 tại Bắc Hải, Trung Quốc, quy tụ các VĐV đến từ nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc).

Các VĐV Việt Nam thi đấu nổi bật ở nhiều nội dung. Sáu chức vô địch lần lượt thuộc về các cặp Nguyễn Phú Phúc/Phạm Việt Hưng (đôi nam 50–65 tuổi), Hà Trần Quang/Nguyễn Trọng Vĩnh (đôi nam 36–49 tuổi), Nguyễn Quốc Anh/Ngô Thành Đạt (đôi nam 18–35 tuổi), Nguyễn Quang Hưng/Lê Ngọc Bích (đôi nam nữ 36–49 tuổi), Nguyễn Đức Tuân/Vũ Thu Hằng (đôi nam nữ 18–35 tuổi) và Trần Thị Trang/Vũ Thu Hằng (đôi nữ).

Đoàn Việt Nam có giải đấu thành công.

Bên cạnh các chức vô địch, đoàn Việt Nam còn có 3 ngôi Nhì của Phạm Việt Hưng/Đinh Mỹ Lệ ở đôi nam nữ 50–65 tuổi, Nguyễn Phú Đức/Nguyễn Đức Tuân ở đôi nam 18–35 tuổi và Nguyễn Trọng Vĩnh/Lê Ngọc Bích ở đôi nam nữ 18–35 tuổi. Hai giải Ba thuộc về Nguyễn Quang Hưng/Nguyễn Phú Phúc ở đôi nam 36–49 tuổi và Phạm Quỳnh Mai/Đinh Mỹ Lệ ở nội dung đôi nữ.

Thành tích Nhất toàn đoàn tại Bắc Hải không chỉ mang ý nghĩa về kết quả thi đấu, mà còn góp thêm một dấu ấn tích cực cho Pickleball Việt Nam trên hành trình tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế.