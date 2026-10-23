Hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 718 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức chuỗi giải thể thao tại phường Yên Tử trong quý IV này.

Ngày 23/10, đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với UBND phường Yên Tử cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức các giải thể thao trong những tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp

Tham gia đoàn có đại diện Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các khu vực dự kiến tổ chức thi đấu tại Làng Nương Yên Tử, đồng thời rà soát tiến độ chuẩn bị, cơ sở vật chất, quy mô, địa điểm và lộ trình của ba sự kiện trọng điểm, gồm Giải Cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon mùa thứ ba và Giải đua xe đạp Về miền Di sản thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026.

Đa dạng hoạt động thể thao, thu hút vận động viên và du khách

Theo kế hoạch, Giải Cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11/2026. UBND phường Yên Tử đang phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam chuẩn bị các điều kiện chuyên môn, hậu cần, cơ sở vật chất và phương án đón tiếp đại biểu, kỳ thủ, khách mời quốc tế.

Giải đấu dự kiến có nhiều nội dung đáng chú ý như thi đấu “Bát Kiệt”, chương trình giao lưu “8 Kỳ Vương - 8 Thần Đồng” và trình diễn cờ tướng Việt Nam - Trung Quốc. Việc tổ chức giải tại Yên Tử được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho hoạt động giao lưu thể thao, đồng thời kết nối bộ môn cờ tướng với không gian văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất Phật.

Trong khi đó, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 28-29/11. Theo báo cáo của Ban Tổ chức, tính đến ngày 22/10, giải đã thu hút hơn 1.600 vận động viên đăng ký tham gia.

Công tác chuẩn bị tập trung vào hoàn thiện phương án tổ chức, khảo sát cung đường, bố trí hệ thống biển chỉ dẫn, trạm tiếp nước, điểm y tế và lực lượng hỗ trợ. Đặc biệt, tuyến Full Marathon dự kiến điều chỉnh theo hướng Khe Song - Thác Bạc đang được đánh giá kỹ lưỡng về điều kiện địa hình và các yếu tố an toàn.

Đối với Giải đua xe đạp Về miền Di sản thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026, các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát điều lệ, lộ trình, phương án phân luồng giao thông, công tác y tế, hậu cần và cơ chế phối hợp giữa các địa phương trên hành trình thi đấu.

Giải đua xe đạp Về miền Di sản năm 2025

Đặt an toàn và bảo tồn di sản lên hàng đầu

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao sự chủ động của phường Yên Tử và các đơn vị phối hợp, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị cho từng giải đấu. Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối phụ trách và thời hạn hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ tổ chức.

Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh yêu cầu đặt an toàn lên hàng đầu, trong đó cần hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng phải được bố trí phù hợp tại các điểm giao cắt, đoạn đường dốc, khu vực tập trung đông người và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh Yên Tử văn minh, thân thiện, mến khách

Bên cạnh đó, công tác tổ chức phải gắn với bảo vệ di tích, cảnh quan và môi trường, giữ gìn không gian văn hóa Yên Tử, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, du lịch thường ngày. Các đơn vị cần chú trọng chất lượng đón tiếp, hậu cần và tăng cường truyền thông trước, trong, sau sự kiện nhằm lan tỏa hình ảnh điểm đến.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chuỗi giải thể thao trong quý IV/2026 được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, kết hợp thể thao với trải nghiệm văn hóa, lịch sử và tâm linh. Qua đó, Quảng Ninh có thêm cơ hội quảng bá giá trị Khu di sản văn hóa thế giới Yên Tử, thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản.

Thế Định