Công tác chuẩn bị cho lễ cung rước xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) - trụ sở chính của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã sẵn sàng.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, phần trang trí, chuẩn bị ở trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn thiện

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ đã được đưa đến Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự của Ấn Độ để nhân dân, tín đồ phật tử chiêm bái từ ngày 2-21/5.

Được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ, từ ngày 2-8/5, xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TPHCM); từ ngày 8-13/5 tôn trí tại núi Bà Đen (Tây Ninh); từ ngày 13-16/5 ở chùa Quán Sứ (Hà Nội); từ ngày 17-21/5 ở chùa Tam Chúc (Hà Nam).

“Đây là lần thứ tư xá lợi Đức Phật được cung rước ra ngoài phạm vi đất nước Ấn Độ. Ba lần trước là năm 2015 ở Sri Lanka (nhân dịp kỷ niệm 2.600 năm Đức Phật Thích Ca đản sinh), năm 2022 tại Mông Cổ, năm 2024 tại Thái Lan” - Thượng tọa Thích Minh Quang thông tin.

Việc cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Việt Nam trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 để nhân dân, phật tử chiêm bái và đỉnh lễ là sự kiện được nhiều người cho rằng “nghìn năm có một”.

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ban tổ chức ngay từ đầu đã xác định đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, vừa là tâm linh vừa là văn hóa, vừa là ngoại giao nhân dân. Vì vậy phải tổ chức tốt nhất, an toàn nhất, để nhân dân, phật tử đến chiêm bái xá lợi Phật đều hoan hỷ. Việc chiêm bái cũng là để chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật, thực hiện lời Phật dạy, làm sao sống tốt đời đẹp đạo, sống từ bi trí tuệ, và cống hiến phụng sự cho xã hội, đất nước; cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhà nhà an vui, người người được hạnh phúc”, Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho việc cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật, cũng như lên kế hoạch cho bà con nhân dân, tín đồ phật tử đến chiêm bái tại chùa Quán Sứ đang diễn ra thuận lợi.

Ban tổ chức đã sắp xếp các bộ phận chuyên trách, đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng tiếp đón, hướng dẫn để tất cả bà con nhân dân, tín đồ phật tử đến đây đều sẽ được chiêm bái và đỉnh lễ xá lợi Đức Phật.

“Tại chùa Quán Sứ, điều kiện hội trường, cơ sở vật chất hơi chật hẹp. Dự kiến lượng phật tử, người dân đến chiêm bái rất đông, sẽ có một chút khó khăn trong vấn đề điều tiết, sắp xếp dòng người vào chiêm bái. Ban tổ chức mong nhân dân, tín đồ, phật tử, bằng lòng thành kính của mình, khi đến chiêm bái, đỉnh lễ xá lợi Phật, hãy giữ ổn định trật tự, đi nhẹ, nói khẽ, trang nghiêm, tuân thủ sự sắp xếp của Ban tổ chức, để mọi người đều được hoan hỷ chiêm bái xá lợi Đức Phật”, Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ.