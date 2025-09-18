Đại sứ quán Pháp chiều nay tổ chức hội thảo xây dựng khung pháp lý cho các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - chia sẻ kinh nghiệm của Pháp.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định với nền kinh tế năng động, Việt Nam đang có cơ hội đặc biệt khi biến TPHCM và Đà Nẵng thành những trung tâm tài chính cạnh tranh, hấp dẫn và an toàn.

"Pháp là đối tác đồng hành cùng tham vọng của Việt Nam, một mặt là đối tác kinh tế, mặt khác cũng là đối tác hợp tác pháp lý và thể chế", Đại sứ khẳng định.

Về mặt pháp lý, ông cho biết, hai nước có bề dày hợp tác hơn 30 năm. Mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa hai nước là tài sản quý cho các hoạt động trao đổi và hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Đại sứ chia sẻ, trung tâm tài chính Paris đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Pháp không chỉ là nơi đặt trụ sở của các tổ chức tài chính lớn mà còn có hệ sinh thái pháp lý mạnh mẽ, nổi tiếng về tính minh bạch và an toàn.

Đại sứ cho rằng hợp tác quốc tế là một yếu tố thúc đẩy thành công của trung tâm tài chính và Việt Nam có những yếu tố cần thiết để thành công. "Tăng trưởng kinh tế, vị trí địa lý và sự năng động của các cải cách khiến Việt Nam trở thành ứng cử viên hàng đầu để trở thành một trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á", ông Brochet đánh giá.

Tuy nhiên, còn nhiều thách thức với Việt Nam mà Pháp cũng từng đối mặt. Đại sứ cho biết đó là việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý vững chắc và hấp dẫn.

"Làm thế nào để tạo ra một hệ sinh thái tài chính vừa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế vừa tôn trọng đặc thù địa phương? Trung tâm tài chính Paris đã vượt qua thách thức này sau Brexit, để trở thành trung tâm tài chính hàng đầu tại Liên minh châu Âu. Chúng tôi biết đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, khi cần hiện đại hóa các quy định, đơn giản hóa thủ tục và trấn an các nhà đầu tư", Đại sứ phân tích.

Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Việt Nam đang nỗ lực xây dựng khung pháp lý cho trung tâm tài chính. Khung pháp lý và hệ thống quản trị phải gửi "tín hiệu" để nhà đầu tư cảm thấy yên tâm, hấp dẫn.

Theo ông Brochet, một trung tâm tài chính không thể phát triển thịnh vượng nếu không có các cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, nhanh chóng và công bằng. Pháp đã phát triển các công cụ như tòa phúc thẩm Paris chuyên trách, luật trọng tài và quan hệ đối tác với tổ chức trọng tài quốc tế. Đây là những giải pháp có thể truyền cảm hứng cho Việt Nam.

Các trung tâm tài chính lớn không chỉ nổi bật bởi cơ sở hạ tầng mà còn bởi đội ngũ chuyên gia. Thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi giữa các trường đại học và đào tạo chuyên sâu, Việt Nam có thể xây dựng một thế hệ chuyên gia mới để đáp ứng nhu cầu.

Hình thành các trung tâm tài chính quốc tế là đột phá chiến lược quan trọng

Bà Đào Thanh Hương, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp được thiết lập năm ngoái và không ngừng được củng cố.

Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Pháp trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 5 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước. Những con số ấn tượng này là minh chứng cho tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong đầu tư và tài chính.

Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đào Thanh Hương.

Việt Nam xác định việc hình thành các trung tâm tài chính quốc tế là một trong những đột phá chiến lược quan trọng để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu là phát triển kinh tế gắn kết với thị trường tài chính toàn cầu, tạo ra một không gian hội tụ vốn, nhân lực, công nghệ và pháp lý, vận hành theo nguyên tắc thị trường và cạnh tranh quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu quản trị quốc gia và an ninh tài chính.

Bà cho biết, việc xây dựng trung tâm tài chính là một vấn đề mới. Quốc hội đã thể hiện sự đột phá về tư duy khi ban hành Nghị quyết số 222 về trung tâm tài chính quốc tế vào ngày 27/6.

Mô hình trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, kết nối toàn cầu, thu hút dòng vốn đầu tư trung và dài hạn cho phát triển đất nước.

Bà Hương cho biết, Việt Nam mong muốn Pháp cùng đồng hành trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tập trung vào các cơ chế chính sách xây dựng và quản lý. Bà cũng kêu gọi hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư lớn, thu hút nguồn vốn và hoạt động vào các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, biến Việt Nam trở thành cửa ngõ đón nhận các dòng vốn và dịch vụ tài chính từ Pháp, châu Âu.

Việt Nam cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Pháp, nhà đầu tư quốc tế tham gia đầu tư thành công, bền vững.