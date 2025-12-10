Tối 10/12, Bộ Y tế tổ chức lễ tổng kết và trao giải “Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS”. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, HIV/AIDS vẫn là vấn đề y tế công cộng quan trọng của mỗi quốc gia.

Ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam vào năm 1990. Những năm đầu thập niên 90 và 2000, HIV/AIDS thực sự là một "cơn bão" gieo rắc nỗi kinh hoàng, sự chia ly và mất mát lên biết bao gia đình, khi ấy HIV được ví như một "bản án tử hình" không có lời giải trong bối cảnh nhận thức hạn chế và nguồn lực thiếu thốn. Tuy nhiên, sau 35 năm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục, kiểm soát thành công dịch bệnh và trở thành điểm sáng của thế giới.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái (TPHCM). Ảnh: BTC.

Theo bà Hương, những năm gần đây, dịch có xu hướng thay đổi với tỷ lệ lây truyền qua đường tình dục chiếm tới 73,6%, trong đó nam giới chiếm đa số (83,6%), đặc biệt nổi bật ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Dịch cũng gia tăng trong nhóm trẻ tuổi 16-29, ở mức 46,7% năm 2023 và 37,7% năm 2024.

Đến năm 2024, mục tiêu 95-95-95 đạt mức 87,3 - 78,9 - 96, cao hơn trung bình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tiệm cận mức toàn cầu. Điều này cho thấy hiệu quả của các chương trình can thiệp, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Việt Nam hiện là một trong 4 quốc gia cùng với Anh, Đức, Thụy Sĩ có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt trên 96%. Điều này mang ý nghĩa nhân văn to lớn, khẳng định người nhiễm HIV hoàn toàn có sức khỏe bình thường, có khả năng lao động, cống hiến và quan trọng nhất là không lây truyền bệnh cho người khác qua đường tình dục theo thông điệp K=K.

Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ nhất được phát động hơn ba tháng trước, nhận hơn 1.200 tác phẩm dự thi, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của báo chí đối với lĩnh vực này.

Giải cũng là nơi tôn vinh những người khai mở, dám thử nghiệm, dám thay đổi để cứu người. Tiêu biểu là bác sĩ Trương Hữu Khanh với "sáng kiến kỳ lạ" chia nhỏ viên thuốc ARV cho trẻ nhiễm HIV, mở ra cánh cửa hy vọng cho hàng nghìn sinh mệnh tưởng như đã định sẵn kết cục.

Ngoài ra, cuộc thi còn có hình ảnh những bác sĩ lặng lẽ nhưng kiên cường, dành cả thanh xuân làm việc ở nơi mà chỉ cần nghe tên là ai cũng hiểu sự khắc nghiệt: Bệnh viện 09 - nơi "neo giữ" từng mảnh đời yếu ớt nhất của hành trình điều trị HIV/AIDS.

Ban Tổ chức đánh giá mùa giải năm nay thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong tư duy truyền thông: Khoa học, tích cực và nhân văn hơn.

