Tại buổi họp báo, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã khái quát tình hình hiện tại cũng như những thành tựu mà JICA Việt Nam đạt được trong thời gian qua, những định hướng trong thời gian tới.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

Ông cho biết, tính đến ngày 1/10 có 46 chuyên gia dài hạn và 42 tình nguyện viên của JICA đang làm việc tại nhiều địa phương trên khắp Việt Nam. Không chỉ các cá nhân, mà còn có nhiều tổ chức/đoàn thể của Nhật Bản như: doanh nghiệp, trường đại học, chính quyền địa phương, tổ chức phi chính phủ cũng đã và đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực vì sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

JICA đã phối hợp với doanh nghiệp Nhật Bản chuyển giao công nghệ xây dựng đập SABO (nhằm ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, và lũ bùn đá, bằng cách chặn lại các vật thể như bùn đá, gỗ trôi trong dòng chảy của sông suối, cho phép nước chảy qua nhưng giữ lại trầm tích) nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở. Tháng 4 vừa qua đập SABO đầu tiên tại Việt Nam đã được xây dựng tại tỉnh Sơn La.

Tổ chức này cũng phái cử tình nguyện viên đến làm việc tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương Hà Nội để truyền đạt kỹ thuật đánh giá rối loạn nuốt cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện; hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản phổ biến các kỹ thuật điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi cho Bệnh viện Bạch Mai…

JICA cũng đã và đang hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện đời sống của người dân Việt Nam thông qua các dự án viện trợ không hoàn lại (5 dự án) và vốn vay ODA (15 dự án). Một thành tựu gần đây là việc khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá – một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á vào tháng 8. Nhà máy đã chính thức bắt đầu vận hành. Tháng 12 năm trước, tuyến metro số 1 - tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của TP HCM đã đi vào hoạt động, góp phần cải thiện đáng kể việc đi lại của người dân.

Hiện tổ chức này cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục với phía Việt Nam để đánh giá khả năng triển khai dự án vốn vay ODA hỗ trợ xây dựng đường, thủy lợi, kè chống sạt lở tại một số tỉnh miền Bắc nhằm bảo vệ người dân trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hợp tác thời gian tới

Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết, thời gian tới, tổ chức này sẽ đặc biệt chú trọng đến 4 trụ cột cải cách mà Việt Nam đang hướng tới để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Bao gồm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thúc đẩy hội nhập quốc tế; Xây dựng và thi hành pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: JICA đang hỗ trợ Trường Đại học Việt - Nhật thiết lập chương trình cử nhân ngành công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn. Chương trình đã bắt đầu khai giảng vào tháng 9. JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng và củng cố hệ sinh thái đào tạo bán dẫn của Việt Nam, tập trung vào việc kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan.

JICA cũng chú trọng thúc đẩy AI thông qua hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại học Bách khoa Hà Nội để hỗ trợ các startup và nghiên cứu về AI.

Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác lâu năm với nhiều trường đại học của Việt Nam tiêu biểu như Đại học Cần Thơ, JICA sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu của Nhật Bản để hỗ trợ Việt Nam phát triển và ứng dụng công nghệ mới.

Về thúc đẩy hội nhập quốc tế: JICA đã đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập của Việt Nam ở nhiều cấp độ và lĩnh vực, từ các đề xuất chính sách ở cấp vĩ mô - như Dự án Ishikawa2 và hỗ trợ phát triển hệ thống pháp luật - cho đến hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực cụ thể như nông sản an toàn, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thuế và sở hữu trí tuệ.

JICA đã và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng sân bay, cảng biển, đường bộ, cầu, đường sắt và hệ thống thông quan, qua đó góp phần nâng cao tính kết nối đa tầng giữa Việt Nam và các quốc gia khác, bao gồm cả Nhật Bản.

Về xây dựng và thi hành pháp luật: JICA đã và đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai các chương trình bồi dưỡng để các lãnh đạo đương nhiệm và tương lai của Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Về phát triển kinh tế tư nhân: JICA sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến về chính sách, đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính, và phát triển các dự án hạ tầng tạo cơ hội phát triển.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ tin cậy lâu dài được vun đắp qua “sự gắn kết của trái tim” giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản chính là nền tảng vững chắc hỗ trợ các dự án hợp tác của JICA. Thông qua hợp tác phát triển, JICA mong muốn tiếp tục thúc đẩy xây dựng các mối quan hệ này, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tăng cường sự gắn kết trái tim giữa người dân hai nước.