Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất xây dựng sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội. Dự án là một phần của đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thể thao Olympic - Khu B, đang được lấy ý kiến cộng đồng.

Sân vận động Trống Đồng vượt sân vận động PVF tại Hưng Yên về số chỗ ngồi. Sân PVF mới được khởi công có diện tích khoảng 55.000m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, được quy hoạch trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ có tổng diện tích khoảng 920.000m2.

Tại Việt Nam, Mỹ Đình hiện là sân vận động lớn nhất cả nước, với sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi. Trước đó, sân vận động Cần Thơ từng có sức chứa hơn 50.000 chỗ, song đã được điều chỉnh giảm còn khoảng 30.000 chỗ sau các đợt cải tạo.

SVĐ Trống Đồng - hạng mục biểu tượng của Khu đô thị Olympic (Hà Nội) đang chuẩn bị khởi công ngày 19/12

Sân vận động nào lớn nhất thế giới?

Theo thống kê của Ủy ban Olympic Quốc tế, Rungrado 1st of May Stadium tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) được xem là sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa lên tới 150.000 khán giả. Công trình được đưa vào sử dụng từ năm 1989 và tu sửa vào năm 2014.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết sức chứa thực tế hiện nay chỉ còn khoảng 114.000 chỗ ngồi cố định.

Sân vận động Rungrado tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: The Guardian

Với thiết kế mái che độc đáo gợi hình một chiếc dù đang mở, Rungrado chủ yếu được sử dụng cho các trận đấu bóng đá và là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Triều Tiên. Sân được xây dựng theo mô hình đa năng, có khả năng tổ chức nhiều môn thể thao khác nhau, trong đó có điền kinh.

Xét theo sức chứa thiết kế ban đầu, Rungrado vẫn được xem là sân vận động lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu tính theo số ghế ngồi cố định hiện nay, sân Narendra Modi của Ấn Độ đang dẫn đầu, với khoảng 132.000 chỗ.

Sân vận động này nằm tại khu Motera, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat.

Công trình được xây dựng lại hoàn toàn trên nền sân Sardar Patel cũ trong giai đoạn 2015-2020, với mục tiêu trở thành một trong những tổ hợp thể thao hiện đại hàng đầu thế giới. Sân chính thức mang tên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ năm 2021 và chủ yếu phục vụ các trận đấu cricket quốc tế và trong nước.

Bên cạnh quy mô khán đài vượt trội, sân còn được trang bị hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ như học viện cricket, sân tập trong nhà và ngoài trời, hồ bơi chuẩn Olympic, khu tập luyện thể thao và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Nếu sân vận động Trống Đồng được xây dựng với quy mô 135.000 chỗ ngồi, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới tính theo số chỗ ngồi chính thức

Sân vận động Narendra Modi. Ảnh: Gujarat Cricket

Nằm trong số sân vận động lớn top đầu thế giới còn có sân Michigan nằm tại thành phố Ann Arbor, bang Michigan (Mỹ). Đây là cơ sở thể thao quan trọng hàng đầu của Đại học Michigan, đồng thời là sân vận động lớn nhất tại Mỹ.

Sân chủ yếu tổ chức các trận đấu bóng bầu dục đại học, thỉnh thoảng đăng cai một số trận bóng đá. Kỷ lục khán giả đến sân được ghi nhận là 105.491 người, thiết lập trong trận đấu thuộc Giải Khúc côn cầu Quốc gia Bắc Mỹ (NHL) giữa Detroit Red Wings và Toronto Maple Leafs.

Sân vận động Beaver tọa lạc tại khu University Park, thành phố State College, bang Pennsylvania (Mỹ), có sức chứa 106.572 chỗ ngồi và được xếp vào nhóm bốn sân vận động lớn nhất thế giới.

Khánh thành năm 1960, đây là sân nhà của đội bóng bầu dục đại học Penn State Nittany Lions và chủ yếu phục vụ các trận đấu bóng bầu dục sinh viên. Sân cũng thỉnh thoảng được sử dụng để tổ chức các sự kiện điền kinh cấp đại học.

Xếp sau là sân vận động Ohio tại thành phố Columbus, bang Ohio, với sức chứa 102.780 chỗ ngồi. Được biết đến với biệt danh “The Horseshoe” hay “The Shoe” nhờ hình dáng đặc trưng, sân được đưa vào sử dụng từ năm 1922 và là sân nhà của đội bóng bầu dục đại học Ohio State Buckeyes.

Ngoài thể thao, Ohio Stadium còn là địa điểm tổ chức nhiều buổi hòa nhạc lớn.

10 sân vận động lớn nhất thế giới theo tổng hợp từ các nguồn thể thao quốc tế.

Trong lịch sử Thế vận hội Olympic, các kỳ đại hội luôn gắn liền với những sân vận động có quy mô lớn. Ngay từ kỳ Olympic đầu tiên năm 1896 tại Athens, sân Panathenaic, với sức chứa khoảng 80.000 chỗ, đã được sử dụng cho lễ khai mạc, bế mạc và bốn môn thi đấu.

Đến Olympic Mùa hè 1932 tại Los Angeles, sân Los Angeles Memorial Coliseum trở thành địa điểm đầu tiên trong lịch sử Olympic vượt mốc 100.000 chỗ ngồi.

Đáng chú ý, sân vận động lớn nhất từng đăng cai một kỳ Olympic lại nằm tại châu Đại Dương. Sân vận động Australia tại thành phố Sydney hiện là sân vận động lớn nhất từng đăng cai Thế vận hội Olympic. Công trình trước đây được biết đến với các tên gọi ANZ Stadium và Telstra Stadium, chính thức khánh thành năm 1999 để phục vụ Olympic Sydney 2000.

Lễ bế mạc của kỳ đại hội này đã thu hút 114.714 khán giả, trở thành sự kiện Olympic có lượng người tham dự đông nhất trong lịch sử. Sau đợt cải tạo năm 2003, sức chứa của sân được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 83.500 chỗ ngồi.