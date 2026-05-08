Video hai bên trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo:

Cuộc làm việc diễn ra nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka tiếp tục được củng cố, phát triển. Đặc biệt, sau khi Việt Nam và Sri Lanka kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, hai bên đang đứng trước nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Trong đó, Phật giáo, tôn giáo, văn hóa, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân và phát triển cộng đồng là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, phù hợp với nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Hiniduma Sunil Senevi đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo. Ảnh: HTQT

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Sri Lanka. Nhân dân Việt Nam dành tình cảm quý mến đối với đất nước Sri Lanka tươi đẹp, có truyền thống Phật giáo lâu đời, các di sản văn hóa đặc sắc và tinh thần kiên cường trong xây dựng, phát triển đất nước. Trong mối quan hệ đó, Phật giáo là một cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc, góp phần lan tỏa các giá trị hòa bình, từ bi, khoan dung, trí tuệ và hướng thiện trong đời sống xã hội.

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam, Bộ trưởng cho biết đây là cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo. Việt Nam là quốc gia có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng; Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, Việt Nam khuyến khích các tổ chức tôn giáo phát huy giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng đánh giá cao vai trò của Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka trong xây dựng, triển khai chính sách về Phật giáo, các tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, di sản và bảo tồn bản sắc văn hóa quốc gia. Theo Bộ trưởng, phạm vi quản lý của Bộ cho thấy Sri Lanka rất coi trọng việc gắn kết giữa tôn giáo, văn hóa, di sản và phát triển bền vững. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Việt Nam quan tâm trong quá trình phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo tích cực để đóng góp cho phát triển đất nước và tăng cường hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho rằng văn kiện này được xây dựng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và tiềm năng hợp tác giữa hai nước; phù hợp với khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ. Mục tiêu của Bản ghi nhớ là mở rộng, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ pháp luật của mỗi nước.

Theo nội dung hai bên thống nhất, Bản ghi nhớ sẽ tạo khuôn khổ để Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo. Qua đó, hợp tác giữa hai Bộ sẽ góp phần vào ổn định xã hội, phát triển bền vững, hòa bình, hữu nghị, độc lập, chủ quyền và thịnh vượng của mỗi quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Khang - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và ông Hiniduma Sunil Senevi - Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Các hoạt động trọng tâm

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đặc biệt đánh giá cao việc Bản ghi nhớ đề ra các nội dung hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai Bộ. Sau lễ ký kết, Bộ trưởng đề nghị hai bên sớm phối hợp triển khai một số nhóm hoạt động trọng tâm.

Trước hết là tổ chức trao đổi đoàn cấp trung ương giữa các cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của hai nước để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đánh giá tình hình và rà soát kết quả triển khai Bản ghi nhớ.

Cùng với đó, hai bên cần duy trì cơ chế họp thường niên theo hình thức luân phiên và phù hợp, nhằm trao đổi thông tin, kiểm điểm kết quả đạt được và thống nhất kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin học thuật, lý luận về tôn giáo; chia sẻ tài liệu liên quan đến công tác quản lý và hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật của mỗi nước.

Hằng năm, căn cứ nhu cầu thực tế, hai bên sẽ phối hợp xác định các mục tiêu đào tạo ngắn hạn và dài hạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh việc hỗ trợ các tổ chức Phật giáo của hai nước tăng cường quan hệ và hợp tác quốc tế thông qua trao đổi đoàn; trao đổi tăng, ni, Phật tử, học viên, sinh viên Phật giáo sang thực hành tôn giáo, học tập, nghiên cứu; hỗ trợ các đoàn chức sắc, chức việc, tăng ni tham gia sự kiện tôn giáo quốc tế; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống Phật giáo và văn hóa của Sri Lanka, cùng kinh nghiệm và thiện chí hợp tác của hai Bộ, Bản ghi nhớ hợp tác sẽ sớm được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, có chiều sâu và sức lan tỏa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trân trọng mời Bộ trưởng Hiniduma Sunil Senevi và các đồng nghiệp Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp, nhằm tiếp tục trao đổi về hợp tác Phật giáo, tôn giáo, văn hóa, di sản và giao lưu nhân dân.