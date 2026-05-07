Các cuộc làm việc diễn ra chiều ngày 6/5, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ quan trọng này.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Thiểu số Ấn Độ Kirin Rijiju

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo và các vấn đề thiểu số

Tại cuộc làm việc với Bộ Các vấn đề Thiểu số của Ấn Độ, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Kiren Rijiju đã tập trung trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và các vấn đề liên quan đến cộng đồng thiểu số.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong những năm qua, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016. Trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác về văn hóa, tôn giáo và giao lưu nhân dân ngày càng đóng vai trò quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của phía Ấn Độ trong thúc đẩy giao lưu tôn giáo, đặc biệt là hợp tác Phật giáo giữa hai nước. Những sự kiện như Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tổ chức tại Việt Nam, cùng việc cung rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ đã tạo dấu ấn sâu sắc trong đời sống văn hóa - tâm linh của người dân Việt Nam, lan tỏa các giá trị nhân văn, hòa bình.

Giới thiệu về tình hình trong nước, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định Việt Nam là quốc gia có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; đồng thời khuyến khích các tôn giáo phát huy giá trị đạo đức, tham gia tích cực vào phát triển xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao vai trò của Bộ Các vấn đề Thiểu số Ấn Độ trong xây dựng và triển khai chính sách dành cho các cộng đồng thiểu số, bao gồm giáo dục, kỹ năng, phúc lợi xã hội, bảo tồn bản sắc và thúc đẩy hài hòa xã hội. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trên cơ sở dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ, hai bên nhất trí đẩy mạnh các nội dung hợp tác trọng tâm như: trao đổi đoàn thường niên; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề; chia sẻ thông tin khoa học, lý luận; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; và thúc đẩy giao lưu giữa các tổ chức tôn giáo, học giả, chức sắc hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Việc thiết lập cơ chế họp thường niên và phối hợp triển khai Bản ghi nhớ được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm hợp tác có trọng tâm, hiệu quả và có đánh giá định kỳ”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn hai bên sớm hoàn tất dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác để ký kết trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác lâu dài. Đồng thời, ông trân trọng mời Bộ trưởng Kiren Rijiju sang thăm Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Bộ lạc Ấn Độ Jual Oram

Tăng cường hợp tác trong phát triển vùng dân tộc, bộ lạc

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Bộ lạc Ấn Độ Jual Oram, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm lần này, coi đây là cơ hội quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác chuyên ngành trong lĩnh vực công tác dân tộc, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng bộ lạc.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ - mối quan hệ được xây dựng từ nền tảng lịch sử, văn hóa và sự tương đồng về khát vọng độc lập, phát triển. Trong đó, hợp tác về phát triển cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển bao trùm có ý nghĩa thiết thực đối với cả hai quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết Việt Nam hiện có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đảng và Nhà nước luôn xác định vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược lâu dài, xuyên suốt. Nhiều chính sách lớn đang được triển khai, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung vào hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế và bảo tồn văn hóa.

Trong khi đó, Ấn Độ được đánh giá là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và phát triển cộng đồng đa dạng dân tộc, đặc biệt là các chương trình dành cho nhóm bộ lạc. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao vai trò của Bộ Các vấn đề Bộ lạc Ấn Độ trong xây dựng và triển khai các chính sách phát triển toàn diện, từ giáo dục, y tế đến bảo tồn văn hóa và phát triển sinh kế.

Từ thực tiễn của hai nước, hai bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách; hợp tác trong giáo dục dân tộc, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế sáng tạo.

Ngoài ra, hai bên cũng chú trọng hợp tác phát triển sinh kế bền vững, hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bản địa; đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo, diễn đàn chuyên đề nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị hai bên sớm hoàn thiện khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai Bộ, tạo nền tảng pháp lý ổn định để triển khai các hoạt động hợp tác lâu dài, hiệu quả. Đồng thời, ông trân trọng mời Bộ trưởng Jual Oram và các cộng sự thăm Việt Nam trong thời gian tới nhằm tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và củng cố quan hệ hợp tác.