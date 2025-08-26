Sự kiện do Đại học RMIT phối hợp với Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư phía Nam, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính (SIPISC) tổ chức. Với chủ đề “Thu hút FDI vào Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình: Đối thoại đa chiều để tạo đột phá”, diễn đàn nhấn mạnh vào bước chuyển mình của đất nước từ điểm đến đầu tư dựa trên chi phí thấp thành trung tâm đổi mới sáng tạo, bền vững và chuyển đổi số.

Đối tác từ Chính phủ, giới học thuật, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng nhau thảo luận về cách Việt Nam đang định hình tương lai của FDI tại Diễn đàn Kinh doanh toàn cầu 2025. Ảnh: RMIT

Câu chuyện thu hút FDI đầy ấn tượng của Việt Nam

Việt Nam không còn đơn thuần là điểm đến của đầu tư dựa trên chi phí thấp mà đang từng bước khẳng định vị thế là quốc gia dẫn đầu khu vực về công nghệ cao, công nghệ xanh và kỹ thuật số.

Tại diễn đàn, đối tác từ Chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã cùng nhau thảo luận về cách Việt Nam định hình tương lai dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua cải cách chiến lược và hợp tác đa phương.

GS. Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh, khai mạc diễn đàn với phần nêu bật thành tích ấn tượng của Việt Nam trong việc thu hút FDI.

“Câu chuyện FDI Việt Nam thực sự mang tính đột phá. Riêng nửa đầu 2025, cả nước đã thu hút hơn 21,51 tỉ đô la Mỹ vốn FDI, tăng 32,6% so với cùng kỳ 2024. Mức tăng trưởng này, được thúc đẩy bởi các lĩnh vực như sản xuất, bất động sản, công nghệ xanh và nghiên cứu khoa học, khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam như một trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong khu vực”, GS. Robert McClelland bày tỏ.

Bà Trần Thị Hải Yến, Giám đốc SIPISC. Ảnh: RMIT

Bà Trần Thị Hải Yến, Giám đốc SIPISC, nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và cạnh tranh. Bất chấp những bất ổn của kinh tế toàn cầu, tổng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong năm 2024 đã đạt 25,35 tỉ USD - tăng 9,4% so với năm trước và là mức cao nhất trong vòng sáu năm qua. Con số này hoàn toàn trái ngược với xu hướng toàn cầu, khi FDI thế giới giảm 11%, chỉ còn 1.500 tỉ đô la Mỹ trong năm 2024 (theo UNCTAD).

Bà Yến khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho khả năng chống chịu và sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Đối thoại đa phương thúc đẩy đột phá

Trong phiên thảo luận chuyên đề quy tụ góc nhìn từ các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp trong nước, ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Australia tại Việt Nam, nhấn mạnh đến sự quan tâm ngày càng tăng của nước này đối với lĩnh vực đầu tư hạ tầng và chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

“Những cải cách chính sách gần đây đã giúp giảm rủi ro cho nhà đầu tư Australia, giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn”, ông Conroy chia sẻ.

Ông J.P. Shriram, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, nêu bật tiềm năng chưa được khai thác của dòng vốn FDI từ Ấn Độ, đồng thời kêu gọi hướng tiếp cận hợp tác giữa hai quốc gia thay vì vị thế cạnh tranh, bởi mỗi nước đều sở hữu thị trường tiêu dùng sôi động và là điểm đến đầu tư đầy hứa hẹn đối với nhau. Ông nhấn mạnh vào việc phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, xem đây là yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư Ấn Độ đến với Việt Nam.

Phiên thảo luận chuyên đề quy tụ góc nhìn khác nhau từ các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp trong nước. Ảnh: RMIT

Từ phía doanh nghiệp trong nước, ông Huỳnh Thanh Vạn, Chủ tịch Hội đồng tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia khu vực phía Nam và Chủ tịch S Furniture, chia sẻ cách các mối quan hệ hợp tác FDI đang giúp doanh nghiệp trong nước từng bước thăng hạng trong chuỗi giá trị, và khích lệ thế hệ doanh nhân trẻ hãy đổi mới sáng tạo.

PGS. Abel Alonso, giảng viên cấp cao chương trình Kinh doanh quốc tế, đề cập đến tầm quan trọng của việc xây dựng “văn hóa FDI chất lượng” tại Việt Nam. Ông lưu ý rằng ngoài ưu đãi và cơ sở hạ tầng thì quy định minh bạch, môi trường dễ kinh doanh và đa dạng hóa ngành đầu tư sẽ mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư.

TS. Đặng Thảo Quyên, quyền Phó chủ nhiệm nhóm bộ môn Quản trị phụ trách giảng dạy và học tập kiêm Chủ nhiệm bộ môn cấp cao ngành Kinh doanh quốc tế, Khoa Kinh doanh, mở rộng góc nhìn này với việc nhấn mạnh đến vai trò của hợp tác đa bên trong việc thúc đẩy FDI chất lượng.

“Đột phá thu hút FDI không thể đến từ một bên đơn lẻ, mà cần sự cộng hưởng giữa Chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới học thuật và thế hệ chuyên gia trẻ. Những đối thoại cởi mở, nơi các bên cùng lắng nghe, tháo gỡ điểm nghẽn và chung tay hành động, sẽ là chìa khóa đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Tương lai FDI không còn là câu chuyện thu hút vốn mà cần hướng đến cam kết, sáng tạo và hướng tới mục tiêu chung”, bà Quyên nói.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục định hình câu chuyện đầu tư của mình, Diễn đàn Kinh doanh toàn cầu 2025 khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng để đi đầu trong một kỷ nguyên tăng trưởng bền vững, chiến lược và hợp tác mới.

