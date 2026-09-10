Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Giám đốc Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc Liên bang Nga I.V.Barinov trao Bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều tối 9/9 (giờ Nga), tại Điện Kremlin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Giám đốc Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc Liên bang Nga I.V.Barinov đã trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Xây dựng cơ chế trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc

Theo Bản ghi nhớ, hai bên sẽ xây dựng cơ chế trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chính sách dân tộc của Nhà nước; hoạt động của các thiết chế văn hóa dân tộc thiểu số; xây dựng và triển khai các hình thức đối thoại liên văn hóa hiệu quả. Hai bên cũng phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thuộc, trực thuộc trong các lĩnh vực xây dựng, củng cố đồng thuận xã hội, thông tin, văn hóa, khoa học và giáo dục.

Đây đều là những nội dung có giá trị thực tiễn cao. Bởi chính sách dân tộc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào đời sống, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa bản sắc riêng của mỗi cộng đồng với những giá trị chung của quốc gia.

Bên cạnh đó, một trong những giá trị quan trọng của Bản ghi nhớ là tạo cơ sở để hai cơ quan chuyên trách tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên những vấn đề cùng quan tâm.

Việc hình thành một cơ chế trao đổi thường xuyên có thể giúp hai bên tham khảo những mô hình, cách làm phù hợp; đồng thời cùng nhận diện những vấn đề mới nảy sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và giao lưu quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bản ghi nhớ dành một nội dung đáng chú ý cho việc tạo điều kiện phát triển “ngoại giao nhân dân”. Đây có thể xem là một trong những điểm mở của khuôn khổ hợp tác mới. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời. Khi hợp tác trong lĩnh vực dân tộc được mở rộng, mối quan hệ ấy có thêm cơ hội đi sâu vào giao lưu giữa các cộng đồng, cán bộ, chuyên gia và thế hệ trẻ của hai nước.

Hướng tới sự ổn định, hài hòa, tôn trọng trong đa dạng

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ, khi có điều kiện thích hợp, hai bên có thể phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, hội nghị, liên hoan, diễn đàn, tham vấn, hội thảo, tọa đàm bàn tròn và các hoạt động khác; tham gia các hoạt động do mỗi bên tổ chức; đồng thời trao đổi các đoàn cán bộ, thanh niên và chuyên gia trên nguyên tắc ngang bằng.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, bản sắc và sự gắn kết xã hội ngày càng được nhiều quốc gia quan tâm. Việc Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường trao đổi về xây dựng đồng thuận xã hội, đối thoại liên văn hóa, bảo tồn bản sắc cho thấy một cách tiếp cận hướng tới sự ổn định, hài hòa và tôn trọng đa dạng.

Tinh thần xuyên suốt của Bản ghi nhớ cũng thể hiện rõ điều đó: hợp tác góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước trên cơ sở tôn trọng bản sắc và sự đa dạng về dân tộc, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo.

Đáng chú ý, Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế thực hiện tương đối rõ khi mỗi bên chỉ định một đầu mối chịu trách nhiệm điều phối. Đây là cơ sở quan trọng để những nội dung đã thống nhất có thể được cụ thể hóa thành chương trình, hoạt động và sản phẩm hợp tác trong thực tế.

Từ một khuôn khổ ban đầu, hai bên có thể từng bước lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên, xây dựng chương trình trao đổi hằng năm, tăng cường kết nối giữa các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo, thiết chế văn hóa, đội ngũ chuyên gia và những người trực tiếp làm công tác dân tộc.