Trong khuôn khổ cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang hội đàm với Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga Stanislav Bedkin

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa hai cơ quan chuyên trách về công tác dân tộc của Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 53 dân tộc thiểu số chiếm hơn 14% dân số cả nước. Về tôn giáo, Việt Nam hiện có 16 tôn giáo với khoảng 28 triệu tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định công tác dân tộc có vị trí chiến lược, lâu dài, gắn với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Theo Bộ trưởng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan phụ trách công tác dân tộc của các nước, nhất là những quốc gia có đặc điểm đa dân tộc và có kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, Bộ đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan phụ trách công tác dân tộc của các nước

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả

Thời gian qua, Việt Nam đã duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các cơ quan phụ trách công tác dân tộc của nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, đồng thời mở rộng trao đổi với các đối tác khác thông qua hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và khoa học. Những hoạt động này góp phần gia tăng hiểu biết giữa các cộng đồng dân tộc cũng như giữa các cơ quan chuyên trách của Việt Nam với các nước.

Hai bên tặng quà lưu niệm

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao quá trình phối hợp tích cực giữa hai bên trong thời gian qua để hoàn thiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga; cho rằng việc ký kết Bản ghi nhớ có ý nghĩa quan trọng, tạo khuôn khổ để hai cơ quan tăng cường trao đổi và hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai cơ quan trong lĩnh vực công tác dân tộc. Ông mong muốn Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga và Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam sẽ cùng nhau phát triển những nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ thành các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Phái đoàn hai nước chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm.

Củng cố nền tảng quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Về phía Nga, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc Stanislav Bedkin đánh giá Bản ghi nhớ sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực chính sách dân tộc, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hoạt động chung về văn hóa, khoa học và giáo dục.

Ông Stanislav Bedkin nhấn mạnh, Nga và Việt Nam có truyền thống hữu nghị lâu đời và có nhiều điểm tương đồng trong việc coi trọng di sản lịch sử cũng như sự đa dạng văn hóa của các dân tộc. Liên bang Nga hiện là nơi sinh sống của đại diện hơn 190 dân tộc, với khoảng 300 ngôn ngữ và phương ngữ được sử dụng. Thực tiễn quản lý một xã hội đa dân tộc, đa văn hóa tạo ra nhiều không gian để hai nước trao đổi kinh nghiệm và tham khảo các mô hình phù hợp với điều kiện của mỗi bên.

Theo chương trình, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Giám đốc Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc Liên bang Nga I.V. Barinov sẽ trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ hoạt động cấp Nhà nước tại Moscow.