Người hâm mộ bóng đá Việt đã có một đêm khó quên khi tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 vào tối 18/12.

Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2004, quê Tây Ninh) cùng gia đình cũng có một đêm không ngủ khi chồng của cô – tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn lập công lớn.

Tiền đạo Thanh Nhàn tỏa sáng trong trận chung kết SEA Games 33

Thanh Nhàn là cầu thủ ghi bàn thắng ở phút 96, ấn định tỷ số 3-2 giúp U22 Việt Nam “hạ gục” U22 Thái Lan, giành ngôi vô địch. Khoảnh khắc chàng cầu thủ lập công, người hâm mộ Việt vỡ òa.

“Tôi mừng quá. Gia đình cũng hạnh phúc vô cùng trước chiến thắng của U22 Việt Nam. Con gái Sunny 9 tháng tuổi của chúng tôi đã được "đi bão" khi ba và đội tuyển giành ngôi vô địch. Sau này lớn lên, con sẽ tự hào về ba Nhàn lắm”, Ngọc Lan chia sẻ.

Cô gái Tây Ninh cho hay, từ buổi chiều trước khi diễn ra trận đấu, cô và gia đình đã thu xếp công việc xong xuôi để có thể cùng nhau xem toàn bộ trận chung kết.

Hơn 10 người bao gồm người thân, hàng xóm tụ họp, cùng xem trận đấu tại nhà cầu thủ Thanh Nhàn. Trước màn hình nhỏ, mọi người hồi hộp theo dõi từng đường bóng. Thời điểm U22 Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn, ai nấy đều lo lắng, thấp thỏm.

“Khi ấy, mẹ chồng tôi nói giỡn ‘Ôi Thái Lan mới vô 2 trái mà mặt ai cũng buồn thiu. Yên tâm, còn hiệp 2 mà, Việt Nam nhất định chiến thắng’. Quả thực, các cầu thủ áo đỏ đã lội ngược dòng, giành ngôi vô địch”, Ngọc Lan xúc động kể.

Ngọc Lan xúc động trước thành tích của chồng. Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc Thanh Nhàn ghi bàn, Ngọc Lan và gia đình vỡ òa cảm xúc, la hét và ăn mừng theo nhiều cách. Bản thân cô xúc động và tự hào khi mọi nỗ lực của chồng đã được đền đáp.

“Niềm vui đêm qua trọn vẹn quá. Tôi mừng cho chồng bởi anh ấy đã nỗ lực suốt chặng đường dài. Dù gặp chấn thương hay khúc mắc gì, anh cũng tích cực cố gắng. Đúng là ‘đủ nắng hoa sẽ nở’”, Ngọc Lan nói.

Khoảng 23h cùng ngày, khi đã xong phần trao huy chương, Thanh Nhàn mới có thể gọi về cho vợ. Ở đầu giây bên kia, Ngọc Lan thấy chồng reo lên đầy hạnh phúc “Ba mang huy chương vàng về cho hai mẹ con này”.

Cuộc gọi dù vội vàng nhưng vẫn khiến Ngọc Lan xúc động chảy nước mắt. Cô cảm nhận rõ niềm vui của chồng và các đồng đội khi giành ngôi vô địch.

“Ba mẹ chồng tôi mừng lắm. Mọi người đang hẹn, tới đây anh Nhàn về thăm quê sẽ mở tiệc mời họ hàng, chòm xóm đến ăn mừng”, Ngọc Lan cho hay.

Sau tất cả, Ngọc Lan cho rằng, bố mẹ chồng là người xứng đáng nhận được niềm vui này hơn cả. Nhiều năm đồng hành cùng cầu thủ Thanh Nhàn, cô được nghe rất nhiều mẩu chuyện xúc động về tình yêu thương, sự ủng hộ anh nhận được từ bố mẹ.

“Ba mẹ lo cho anh ấy từ hộp sữa tăng chiều cao cho đến đôi giày đi thi đấu. Những ngày đầu anh mới bước vào nghề, ba mẹ đưa đón anh đi tập luyện không sót buổi nào, trận nào của anh ba mẹ cũng muốn đến cổ vũ.

Thành công của anh hôm nay, không thể thiếu bóng dáng và công sức của ba mẹ”, Lan nói.