Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Christmas, Xmas hay Noel. Đây là một dịp lễ lớn trong năm của phần lớn người theo đạo Thiên Chúa, được tổ chức hằng năm để kỷ niệm ngày Chúa Jesus (Giêsu) ra đời.
Nguồn gốc của ngày lễ Giáng sinh bắt nguồn từ những ngày đầu của đạo Thiên Chúa. Chúa Jesus được cho là được sinh ra vào ngày 25/12 tại Bethlehem, thuộc xứ Judea của nước Do Thái.
Sự ra đời của Chúa Jesus được coi là sự cứu rỗi của nhân loại, mang lại hy vọng và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Vào thế kỷ thứ 4, Giáo hội Công giáo La Mã chính thức công nhận ngày 25/12 là ngày lễ Giáng sinh. Từ đó, ngày lễ này đã lan truyền rộng rãi và được chào đón tại nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành một dịp lễ quan trọng trong năm.
Ngày nay, không chỉ người theo đạo Thiên Chúa mà nhiều người thuộc các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau cũng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí… vào dịp lễ Giáng sinh.
Lễ Giáng sinh thường diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ tối 24/12 đến hết ngày 25/12. Lễ chính thức là ngày 25/12 còn gọi là “lễ chính ngày”, còn lễ đêm 24/12 gọi là “lễ vọng”.
Giáng sinh năm 2025 sẽ rơi vào thứ Năm, ngày 25/12. Vào ngày này, mọi người cùng nhau đến nhà thờ để tham dự thánh lễ mừng Chúa Jesus ra đời.
Lễ Giáng sinh không chỉ là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của đạo Thiên Chúa, kỷ niệm ngày Chúa Jesus xuống thế làm người mà còn mang tính chất văn hóa, xã hội.
Đây được xem như một dịp đặc biệt để mọi người quây quần sum họp, vui chơi, ăn uống và trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, lời chúc tốt đẹp, thể hiện tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và cộng đồng.
Giáng sinh cũng là khoảng thời gian tĩnh lặng để mọi người cùng suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, về những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết.
Trước lễ Giáng sinh, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau trang trí nhà cửa, cây thông Noel, vòng lá mùa Vọng, hang đá, máng cỏ…
Đặc biệt, đối với trẻ em, lễ Giáng sinh càng trở nên ý nghĩa và thú vị khi chúng háo hức, mong chờ được nhận những món quà nhỏ từ ông già Noel.
Bởi, theo truyền thuyết xưa, ông già Noel thường cưỡi xe tuần lộc trên trời, đến nhà có cây thông Noel và leo qua ống khói để đem đến những món quà cho các em nhỏ đang ngủ.
Ông già Noel thường để quà trong những chiếc tất. Vì thế, cho đến tận ngày nay, nhiều trẻ em vẫn thường chuẩn bị tất để ông già Noel đặt quà vào trong.