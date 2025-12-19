Nguồn gốc lễ Giáng sinh Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Christmas, Xmas hay Noel. Đây là một dịp lễ lớn trong năm của phần lớn người theo đạo Thiên Chúa, được tổ chức hằng năm để kỷ niệm ngày Chúa Jesus (Giêsu) ra đời. Nguồn gốc của ngày lễ Giáng sinh bắt nguồn từ những ngày đầu của đạo Thiên Chúa. Chúa Jesus được cho là được sinh ra vào ngày 25/12 tại Bethlehem, thuộc xứ Judea của nước Do Thái. Sự ra đời của Chúa Jesus được coi là sự cứu rỗi của nhân loại, mang lại hy vọng và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Vào thế kỷ thứ 4, Giáo hội Công giáo La Mã chính thức công nhận ngày 25/12 là ngày lễ Giáng sinh. Từ đó, ngày lễ này đã lan truyền rộng rãi và được chào đón tại nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành một dịp lễ quan trọng trong năm. Noel 2025 rơi vào thứ 5, ngày 25/12. Vào ngày lễ này, nhiều người dân ra đường vui chơi, đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Ảnh: Thạch Thảo

Noel 2025 là ngày nào? Ngày nay, không chỉ người theo đạo Thiên Chúa mà nhiều người thuộc các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau cũng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí… vào dịp lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh thường diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ tối 24/12 đến hết ngày 25/12. Lễ chính thức là ngày 25/12 còn gọi là “lễ chính ngày”, còn lễ đêm 24/12 gọi là “lễ vọng”. Giáng sinh năm 2025 sẽ rơi vào thứ Năm, ngày 25/12. Vào ngày này, mọi người cùng nhau đến nhà thờ để tham dự thánh lễ mừng Chúa Jesus ra đời.