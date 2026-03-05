Nghệ sĩ Dương Lệ Bình và nam diễn viên chính Dương Hàm (vai Khổng tước trống) nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện tại sân bay

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Ban tổ chức đã dành sự đón tiếp trang trọng và ấm áp dành cho nghệ sĩ. Khoảnh khắc đón tiếp chỉn chu, trang trọng và ấm áp đã để lại dấu ấn đẹp, mở đầu cho một hành trình nghệ thuật đáng nhớ.

Ông Ngô Hoàng Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt trao hoa và gửi lời chào mừng tới nữ nghệ sĩ

"Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" của nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ được công diễn với 04 suất diễn: 20h các ngày 6, 7, 8/3/2026 và suất chiều 15h ngày 8/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội). Với sự hiện diện trực tiếp của Tổng biên đạo - Giám đốc nghệ thuật - Diễn viên đặc biệt Dương Lệ Bình, vở vũ kịch hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa trọn vẹn, chạm tới cảm xúc sâu lắng của khán giả Thủ đô.

Vé cao nhất đã “cháy” từ tháng 2

Theo Đại diện Công ty CP Truyền thông VietArt, toàn bộ hạng vé cao nhất đã được bán hết từ tháng 2, cho thấy sức hút đặc biệt của “Chim công làng múa”. Nhiều khán giả đã đặt vé từ rất sớm ngay khi chương trình mở bán chính thức.

Trước đó, 6 container 45 feet chở gần 50 tấn thiết bị sân khấu, đạo cụ và trang phục của vũ kịch “Khổng Tước” đã được VietArt vận chuyển trong 07 ngày bằng đường bộ từ Côn Minh Trung Quốc tới Việt Nam và cập bến Nhà hát Hồ Gươm, khẩn trương hoàn tất công tác hậu cần cho đêm công diễn đầu tiên tại Việt Nam.

Lần đầu tiên, kiệt tác vũ kịch “Khổng Tước” (The Peacock) của nghệ sĩ múa nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình sẽ được công diễn tại Hà Nội vào tháng 3/2026, trong điều kiện nguyên bản với toàn bộ ê-kíp gần 70 nghệ sĩ và kỹ thuật viên cùng hệ thống thiết bị sân khấu, đạo cụ và trang phục được vận chuyển đồng bộ.

Ekip 2 nước thức trắng đêm để căn chỉnh từng vị trí đạo cụ, bảo đảm khi sân khấu sáng đèn, mọi chi tiết đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Ảnh: VietArt

Chiều nay, chương trình sẽ bước vào buổi tổng duyệt với sự tham gia trực tiếp của Dương Lệ Bình trong vai trò Tổng biên đạo - Giám đốc nghệ thuật - Diễn viên đặc biệt.

Sự hiện diện của nghệ sĩ Dương Lệ Bìn tại Hà Nội không chỉ là bảo chứng khẳng định tầm vóc của vở diễn mà còn hứa hẹn mang đến những rung cảm tinh tế, chạm tới chiều sâu cảm xúc của khán giả Hà Nội.

Thúy Ngà