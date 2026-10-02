Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Vietbank trong quá trình phát triển hoạt động ngân hàng gắn với trách nhiệm xã hội và những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2026, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) tổ chức.

Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu là chương trình thường niên nhằm ghi nhận các ngân hàng có những hoạt động, sản phẩm và sáng kiến nổi bật, góp phần vào sự phát triển của ngành tài chính – ngân hàng. Trong đó, hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” ghi nhận các tổ chức có những đóng góp thiết thực cho xã hội, dựa trên phạm vi triển khai, tính hiệu quả, mức độ thiết thực và những giá trị mang lại cho cộng đồng.

Ông Dư Xuân Vũ - Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, đại diện Vietbank (bìa phải) nhận Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2026”

Gắn hoạt động ngân hàng với định hướng phát triển bền vững

Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, Vietbank tập trung nâng cao năng lực quản trị, đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình vận hành và phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Song song với mục tiêu tăng trưởng, ngân hàng từng bước gắn hoạt động kinh doanh với các giá trị dài hạn dành cho khách hàng và cộng đồng. Đây là một trong những yếu tố ngày càng được chú trọng khi yêu cầu phát triển bền vững đang trở thành xu hướng quan trọng của ngành tài chính – ngân hàng.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2026 diễn ra cùng ngày, ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc Vietbank tham gia với vai trò diễn giả tại phiên thảo luận “Cân bằng giữa trải nghiệm và bảo mật: Quản trị rủi ro gian lận định danh trong hệ sinh thái ngân hàng bán lẻ”.

Ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc Vietbank (bìa phải) tại chuyên đề thảo luận cùng các chuyên gia đầu ngành

Tại phiên thảo luận, đại diện Vietbank chia sẻ góc nhìn thực tiễn về bài toán cân bằng giữa trải nghiệm khách hàng và yêu cầu bảo mật, quản trị rủi ro trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng được số hóa.

Theo đó, sự phát triển nhanh của công nghệ và dữ liệu đang tạo điều kiện để các ngân hàng nâng cao khả năng nhận diện nhu cầu, tối ưu quy trình và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, quá trình này đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản trị dữ liệu, kiểm soát gian lận và bảo đảm an toàn trong toàn bộ hành trình giao dịch.

Việc tham gia các diễn đàn chuyên môn của ngành, cùng với quá trình đầu tư cho công nghệ và quản trị, thể hiện định hướng của Vietbank trong việc nâng cao năng lực hoạt động, thích ứng với những thay đổi của thị trường và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trách nhiệm cộng đồng được thực hiện qua các chương trình thiết thực

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong gần 20 năm hình thành và phát triển, Vietbank duy trì các chương trình an sinh xã hội tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, chăm lo trẻ em, hỗ trợ người yếu thế và đồng hành cùng người dân tại địa phương còn nhiều khó khăn.

Năm 2026, ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài. Trong lĩnh vực giáo dục, Vietbank tài trợ phòng thực hành mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF), góp phần tăng điều kiện thực hành và tiếp cận môi trường nghiệp vụ cho sinh viên. Trong lĩnh vực y tế, ngân hàng tài trợ thang máy tại Khu khám 2 – Bệnh viện Mắt TP.HCM, góp phần cải thiện điều kiện di chuyển, thăm khám cho người bệnh.

Vietbank dành nguồn lực cho các chương trình hướng đến trẻ em và những hoàn cảnh cần được hỗ trợ. Ngân hàng đồng hành cùng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tại Quảng Ngãi và tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương cùng Vietbank 2026” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Lắng – Phân hiệu Bến Đò, xã Củ Chi, trao học bổng và quà Trung thu đến các em học sinh.

Trước đó, Vietbank cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có chương trình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung với tổng giá trị quyên góp gần 1 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đã hưởng ứng các Chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam", chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Với Vietbank, trách nhiệm cộng đồng không chỉ được thể hiện qua nguồn lực đóng góp mà còn ở việc duy trì sự đồng hành và lựa chọn những chương trình gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm thụ hưởng. Qua đó, ngân hàng hướng đến việc tạo thêm những giá trị tích cực cho xã hội song hành với quá trình phát triển hoạt động kinh doanh.

Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2026” là sự ghi nhận cho hành trình Vietbank từng bước gắn hoạt động ngân hàng với trách nhiệm xã hội, đồng thời tạo thêm động lực để ngân hàng tiếp tục triển khai những chương trình thiết thực trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh và hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.

(Nguồn: Vietbank)