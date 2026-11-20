Vietbank triển khai chương trình “Đồng hành – Kinh doanh vững bước”, ưu đãi mở tài khoản, hoàn tiền thanh toán hóa đơn và hỗ trợ sử dụng các giải pháp ngân hàng số, quản lý bán hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh.

Cùng với xu hướng số hóa hoạt động, nhu cầu quản lý dòng tiền, thanh toán và kiểm soát chi phí trên nền tảng số ngày càng trở nên cấp thiết đối doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh. Vietbank triển khai gói ưu đãi với nhiều quyền lợi thiết thực, khuyến khích khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán cùng các dịch vụ ngân hàng số, qua đó hỗ trợ vận hành thuận tiện, hiệu quả hơn.

Đa dạng ưu đãi từ bộ giải pháp tài chính số

Chương trình được thiết kế theo hành trình trải nghiệm của hộ kinh doanh: từ lúc mở tài khoản, bắt đầu dùng ngân hàng số đến thanh toán hóa đơn định kỳ và duy trì giao dịch thường xuyên.

Vietbank tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh

Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản thanh toán hộ kinh doanh có cơ hội nhận tentcard mèo thần tài, góp phần trang hoàng cho không gian kinh doanh. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể nhận ưu đãi đến 200.000 đồng khi đăng ký sử dụng Vietbank DigiBiz cùng dịch vụ thanh toán hóa đơn, đồng thời phát sinh ít nhất 3 giao dịch nhận tiền vào tài khoản trong tháng mở tài khoản với tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Khi thanh toán hóa đơn điện, nước và các hóa đơn khác thuộc phạm vi áp dụng, khách hàng được hoàn tiền lên đến 30% giá trị hóa đơn, tối đa 200.000 đồng/hóa đơn/khách hàng/tháng, giúp tiết kiệm một phần các khoản chi cố định.

Với giao dịch thường xuyên qua tài khoản, hộ kinh doanh có cơ hội nhận hoàn tiền đến 300.000 đồng/tháng, xác định theo số lượng giao dịch, doanh số và số dư bình quân trong tháng. Cụ thể, với từ 30 giao dịch trở lên, mức hoàn là 100.000 đồng khi doanh số từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng, số dư bình quân từ 5 triệu đồng; 200.000 đồng khi doanh số từ 20 triệu đến dưới 50 triệu đồng, số dư bình quân từ 10 triệu đồng và 300.000 đồng khi doanh số từ 50 triệu đồng, số dư bình quân từ 20 triệu đồng trở lên.

Thông qua chương trình, Vietbank không chỉ mang đến lợi ích tài chính trực tiếp mà còn khuyến khích hộ kinh doanh từng bước sử dụng các tiện ích ngân hàng số như Vietbank DigiBiz, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội để các hộ kinh doanh chuẩn hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Kết hợp ưu đãi với chính sách cấp vốn thiết thực

Bên cạnh chương trình thiết kế riêng dành cho hộ kinh doanh, Vietbank mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trên thực tế, từ đầu năm 2026, ngân hàng tích cực bơm vốn vào nền kinh tế thông qua các gói vay ưu đãi, lãi suất hỗ trợ cũng như đơn giản hóa thủ tục.

Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, Vietbank triển khai chính sách giảm từ 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn tại Vietbank, phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh và thanh toán nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Chương trình có quy mô 3.000 tỷ đồng, áp dụng đến 30/06/2027 hoặc khi hết hạn mức. Các lĩnh vực ưu tiên gồm xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Đi kèm, ngân hàng có chính sách miễn phí mở tài khoản thanh toán, miễn phí ngân hàng số và miễn phí gửi tiền trực tuyến.

Chương trình “Chung sức vươn xa” hiện đang được Vietbank triển khai với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Song song, Vietbank tung gói vay lãi suất từ 9,9%/năm, đáp ứng các nhu cầu vay phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nuôi tôm và phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Vietbank còn cung cấp các giải pháp vay vốn phục vụ nhu cầu mua nhà, xây sửa nhà, mua ô tô và tiêu dùng với thủ tục nhanh chóng, linh hoạt.

Theo đại diện Vietbank, việc liên tiếp triển khai các chương ưu đãi và các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh thể hiện cam kết đồng hành của ngân hàng, mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp vươn tầm.

(Nguồn: Vietbank)