Không chỉ dừng ở an sinh và quảng bá văn hóa, chương trình còn thể hiện định hướng phát triển lâu dài của Vietbank. Đồng hành cùng các địa phương trên ba trụ cột kinh tế, du lịch và sức khỏe, ngân hàng mang đến các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế từng vùng miền.

Lấy địa phương làm trung tâm của chiến lược phát triển

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là Vietbank trực tiếp hiện diện tại các địa phương trọng điểm về du lịch, nông nghiệp và kinh tế để khảo sát và triển khai các hoạt động phù hợp với từng vùng.

Tại Cần Thơ, Vũng Tàu và Đà Nẵng, Vietbank khảo sát nhu cầu hộ sản xuất, hộ kinh doanh và chuỗi cung ứng, từ đó xây dựng giải pháp theo mùa vụ, hỗ trợ quản lý dòng tiền và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Vietbank mang các giải pháp tài chính thiết thực đến từng hộ kinh doanh nông sản địa phương

Vietbank tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện quảng bá văn hóa địa phương, tiêu biểu là Lễ hội ẩm thực “Hương sắc phương Nam 2026” tại TP.HCM, nơi hoạt động tư vấn tài chính được lồng ghép trong không gian văn hóa bản địa, hỗ trợ tiểu thương và nghệ nhân tiếp cận công cụ số, nâng cao hiệu quả kinh doanh và giá trị đặc sản vùng miền.

Trong thời gian tới tại Nghệ An và Thanh Hóa, Vietbank định hướng tập trung chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phối hợp cùng đối tác triển khai các chương trình tư vấn và giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần xây dựng sự kết nối bền vững dựa trên nhu cầu thiết thực của người dân địa phương.

Vietbank Cần Thơ đồng hành cùng “thủ phủ sầu riêng” miền Tây

Việc gắn kết các giải pháp tài chính với những hoạt động cộng đồng, sản xuất nông nghiệp hay phát triển du lịch giúp Vietbank trở thành một phần trong hệ sinh thái kinh tế địa phương thay vì chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính.

Tiếp sức cho kinh tế đô thị bằng giải pháp tài chính linh hoạt

Song song với hoạt động thực địa tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và Quảng Ninh, Vietbank tập trung cung cấp giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh, tiểu thương, freelancer và tài xế công nghệ. Đây là những nhóm có nhu cầu quản lý dòng tiền cao với tần suất giao dịch liên tục.

Từ thực tiễn tiếp cận, Vietbank nhận thấy mỗi mô hình sinh kế đô thị có đặc thù vận hành riêng. Trên cơ sở đó, ngân hàng linh hoạt điều chỉnh chính sách cấp vốn, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn lưu động, giảm áp lực tài chính và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng sống.

Tính năng Voice OTT được tích hợp trên Vietbank Digital Plus

Không chỉ khơi thông nguồn vốn, Vietbank Digital Plus còn đóng vai trò như “trợ lý tài chính” cho người lao động. Nổi bật là Voice OTT - thông báo số dư bằng giọng nói, giúp tiểu thương và tài xế nhận biết tiền về ngay mà không cần mở điện thoại. Bên cạnh đó, tính năng theo dõi thu chi thời gian thực thay thế ghi chép thủ công, giúp quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Vietbank đồng hành phát triển kinh tế đô thị với các giải pháp tài chính thiết thực.

Đặc biệt, từ nhu cầu của nhiều hộ kinh doanh muốn hiện đại hóa cửa hàng nhưng còn e ngại thay đổi thói quen vận hành, Vietbank phối hợp VNPAY cung cấp bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số. Hệ sinh thái tích hợp thiết bị thanh toán hiện đại và công cụ quản lý hóa đơn điện tử giúp tự động hóa đối soát, vận hành và đơn giản hóa nghĩa vụ thuế, qua đó giảm tải các thao tác thống kê phức tạp và hỗ trợ mô hình kinh doanh truyền thống thích ứng tốt hơn với kỷ nguyên số.

Theo đại diện Vietbank, văn hóa không chỉ thể hiện qua lễ hội hay di sản mà còn hiện diện trong cách mỗi địa phương lao động và phát triển sinh kế. Khi các giải pháp tài chính xuất phát từ sự thấu hiểu thực tiễn, ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng bền vững.

Với cách tiếp cận này, chương trình “Vietbank đồng hành cùng văn hóa Việt” được kỳ vọng sẽ kết nối tài chính, văn hóa và cộng đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và tạo dựng giá trị bền vững cho xã hội.