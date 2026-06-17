Tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính sáng 17/6, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Cơ quan thuế ghi nhận các kiến nghị của hiệp hội và chuyên gia về phương án áp dụng thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm.

Cơ quan này sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Theo ông Sơn, việc xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang phương thức kê khai đối với hộ kinh doanh đã được xác định tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và được cụ thể hóa tại Nghị quyết 198 của Quốc hội cùng các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ trong thời gian qua.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: Nguyễn Lê

“Cơ quan quản lý luôn trân trọng các ý kiến đóng góp từ xã hội để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến công tác quản lý theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế, trong đó có hộ kinh doanh. Trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, ngành thuế đã nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng, yên tâm hoạt động trong giai đoạn đầu”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết, một trong những thay đổi quan trọng là ngưỡng doanh thu chịu thuế. Trước đây, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế, trong khi hiện nay ngưỡng này được nâng lên 1 tỷ đồng/năm. Đối với các hộ áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, tỷ suất thuế không thay đổi.

Điểm khác biệt chủ yếu là hộ kinh doanh phải tự xác định doanh thu theo tháng hoặc quý để kê khai nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành thuế đã phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm đơn giản hóa tối đa quy trình thực hiện.

Thời gian qua, nhiều giải pháp hỗ trợ đã được triển khai như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, khai và nộp thuế điện tử. Các gói dịch vụ được thiết kế phù hợp với từng loại hình, quy mô kinh doanh, trong đó có nhiều gói hỗ trợ miễn phí.

Theo tổng kết của cơ quan thuế, khoảng 98% hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai kịp thời và đúng quy định trong giai đoạn đầu triển khai. Cơ quan thuế cũng theo sát từng trường hợp để hỗ trợ, giải đáp các băn khoăn của người nộp thuế, hạn chế phát sinh vi phạm do chưa nắm rõ quy định.

Ông Sơn đánh giá sự thích ứng của hộ kinh doanh cùng sự hỗ trợ từ cơ quan thuế, các nhà cung cấp giải pháp, cơ quan báo chí và toàn xã hội đã mang lại những tín hiệu tích cực trong quá trình chuyển đổi.

Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn về quản lý thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thêm thuận lợi cho hộ kinh doanh. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để mở rộng các tiện ích hỗ trợ.

Lãnh đạo Cục Thuế đánh giá, phương thức kê khai giúp hộ kinh doanh phản ánh kịp thời biến động doanh thu, khắc phục những hạn chế của cơ chế thuế khoán trước đây, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và quản lý thuế.

“Chủ trương và các quy định hiện nay là phù hợp, tuy nhiên cơ quan thuế vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu để tham mưu Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền những giải pháp mới nếu có thể tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh”, ông Sơn cho hay.