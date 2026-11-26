Kỷ niệm 19 năm thành lập, Chứng khoán Vietcap triển khai chiến dịch tri ân “Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng”, gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng công ty trên hành trình phát triển.

Từ nguồn cảm hứng của tiếng chuông biểu trưng cho những dấu mốc quan trọng trên thị trường chứng khoán, Vietcap đưa hình ảnh quen thuộc này vào hoạt động tri ân trên ứng dụng chứng khoán Vietcap. Mỗi lượt Rung Chuông mang đến cơ hội nhận những phần quà ý nghĩa, đồng thời góp thêm một thanh âm vào hành trình gắn kết giữa Vietcap và cộng đồng nhà đầu tư, nơi mỗi giao dịch cùng tạo nên âm vang thịnh vượng.

Sự hưởng ứng tích cực của khách hàng

Trong thời gian triển khai, Vietcap ghi nhận hàng nghìn lượt khách hàng tham gia và 17.000 lượt Rung Chuông. Công ty đã trao hàng nghìn phần quà và ghi nhận 2000 Vé Vàng theo thể lệ. Số khách hàng cho thấy quy mô tham gia, còn lượt Rung Chuông và Vé Vàng phản ánh mức độ tương tác của nhà đầu tư trong suốt chương trình.

Chiến dịch kỷ niệm 19 năm Vietcap ghi nhận hàng nghìn khách hàng tham gia và 17.000 lượt Rung Chuông.

Những kết quả này bắt nguồn từ định hướng nhất quán của Vietcap: tích hợp hoạt động tri ân ngay trên chính nền tảng giao dịch quen thuộc của khách hàng. Nhà đầu tư trực tiếp Rung Chuông trên tài khoản của mình và theo dõi quyền lợi dựa trên giá trị giao dịch tích lũy đủ điều kiện. Hoạt động kỷ niệm vì thế hiện diện trong một trải nghiệm quen thuộc, nơi khách hàng có thể chủ động tham gia và biết mình đã tích lũy được những quyền lợi nào.

Đưa trải nghiệm tri ân vào nhịp giao dịch hằng ngày

Khách hàng có thể Rung Chuông và theo dõi quyền lợi trực tiếp trên Vietcap App

Trên Vietcap App, khách hàng có thể tra cứu thể lệ, kiểm tra số lượt Rung Chuông và số Vé Vàng, đồng thời thực hiện thao tác Rung Chuông ngay trên ứng dụng. Việc tập hợp các thông tin này tại một nơi giúp nhà đầu tư dễ theo dõi tiến độ tích lũy và sử dụng lượt Rung Chuông trong thời gian chương trình diễn ra.

Theo Vietcap, cách triển khai này cho thấy vai trò của công nghệ trong chăm sóc khách hàng. Trên cùng một nền tảng phục vụ giao dịch, Vietcap có thể ghi nhận lượt tham gia theo thể lệ, hiển thị quyền lợi và tạo không gian tương tác trực tiếp cho nhà đầu tư. Lời tri ân nhân dịp kỷ niệm vì thế gắn với những gì khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm trên ứng dụng.

Góp sức chăm lo cho trẻ em tại Làng Thiếu niên Thủ Đức

Trong khuôn khổ chiến dịch, Vietcap triển khai hoạt động vì cộng đồng “Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai” tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Công ty đóng góp 150 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc trẻ em mồ côi tại đây.

Vietcap đóng góp 150 triệu đồng hỗ trợ công tác chăm sóc trẻ em tại Làng Thiếu niên Thủ Đức

Cùng dịp gửi lời cảm ơn đến những nhà đầu tư đã đồng hành trong chặng đường 19 năm, Vietcap dành nguồn lực để góp sức cùng Làng Thiếu niên Thủ Đức chăm lo đời sống các em nhỏ. Khoản hỗ trợ là đóng góp cụ thể của chiến dịch cho cộng đồng, mở rộng ý nghĩa của thông điệp “Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng” trong dịp kỷ niệm.

Bước sang năm hoạt động thứ 20, Vietcap tiếp tục chú trọng chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm giao dịch trên nền tảng số. Sự đồng hành sau cột mốc 19 năm sẽ tiếp nối trong chính những dịch vụ mà nhà đầu tư sử dụng mỗi ngày.

Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) - tiền thân là Chứng khoán Bản Việt - hoạt động trong các lĩnh vực môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, quản lý gia sản và ngân hàng đầu tư. Với 19 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Vietcap cung cấp các giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu đầu tư của khách hàng cá nhân cũng như nhu cầu huy động vốn, phát triển kinh doanh của khách hàng tổ chức.

(Nguồn: Chứng khoán Vietcap)