Sau 6 năm gián đoạn, VietFest đã trở lại với diện mạo mới, do Hội Sinh viên Việt Nam tại UCL nhiệm kì 2025 - 2026 (UCL Vietsoc) tổ chức và sự hưởng ứng, tham gia của nhiều Hội Sinh viên Việt Nam (Vietsoc) trên khắp nước Anh như LSE Vietsoc, City Vietsoc, ICL Vietsoc, Leeds Vietsoc, Westminster Vietsoc, Middlesex Vietsoc và QMUL Vietsoc.

Sự kiện không chỉ là ngày hội văn hóa, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Anh cùng nhau tận hưởng không khí Tết truyền thống nơi xa quê hương.

Không gian kết nối cộng đồng người Việt

Ngay từ đầu giờ trưa, khuôn viên UCL đã ngập tràn sắc màu Việt Nam. Các gian hàng, khu biểu diễn và khu trải nghiệm văn hóa được bố trí liền mạch, tạo nên một không gian vừa ấm cúng, vừa rộn ràng.

Chia sẻ tại ngày hội, bạn Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học University College London cho biết: “VietFest 2026 là nỗ lực chung của cộng đồng sinh viên Việt nhằm kết nối những người con xa quê với nhau và với văn hóa Việt Nam. Khi sống và học tập tại Anh, việc được cùng nhau đón Tết, ăn món Việt, nghe nhạc xuân có ý nghĩa rất lớn. Giá trị lớn nhất của VietFest chính là ở tinh thần cộng đồng, nơi chúng tôi gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau gìn giữ những nét văn hóa quen thuộc”.

Không chỉ hướng đến cộng đồng người Việt, VietFest còn mở cửa chào đón các sinh viên quốc tế và người dân địa phương có sự quan tâm đến văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam gần gũi, giàu bản sắc và đầy sức sống trong môi trường đa văn hóa của Luân Đôn.

Ẩm thực, âm nhạc và trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt

Một trong những khu vực thu hút nhiều người nhất tại VietFest 2026 chính là khu gian hàng ẩm thực, được trang trí gợi nhớ đến không khí ở quê nhà trong những ngày đầu năm mới. Các quầy đồ ăn và đồ uống do doanh nghiệp Việt như Cây Tre Restaurant, UTEA và các Vietsoc trên khắp nước Anh vận hành liên tục đón khách, mang đến những hương vị quen thuộc như bánh chưng, bánh mì, nem rán, chè…

Song song đó, các màn biểu diễn ca múa nhạc Việt được thực hiện bởi Viet Show UK liên tục diễn ra trong suốt chương trình. Những ca khúc về mùa xuân, quê hương và Tết cổ truyền vang lên, mang lại cảm xúc đặc biệt cho người tham dự.

Các khu chụp ảnh cùng phong cảnh Việt Nam, nón lá, áo dài cũng thu hút đông đảo sinh viên. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Việt như lì xì, gieo quẻ đầu năm, viết thư pháp hay các trò chơi dân gian góp phần tạo nên không khí Tết trọn vẹn giữa mùa đông nước Anh.

Có mặt tại VietFest 2026, Quỳnh Anh - sinh viên trường King’s College London chia sẻ:

“Ở Anh, Tết thường trôi qua rất nhanh và khá lặng lẽ. Được tham gia VietFest và gặp gỡ nhiều bạn bè cùng văn hóa khiến mình cảm thấy như đang đón Tết ở nhà. Đây không chỉ là một hội chợ, mà là nơi để chúng mình tìm lại cảm giác thuộc về”.

Giữa nhịp sống hiện đại của London, VietFest 2026 đã trở thành một điểm nhấn văn hóa đầy ý nghĩa - nơi không khí Tết Việt được tái hiện sống động, nơi ẩm thực, âm nhạc và những phong tục truyền thống được gìn giữ và lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách địa lý dường như được rút ngắn, để Tết Việt hiện diện trọn vẹn giữa lòng nước Anh.

(Nguồn: UCL Vietsoc)