Một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam đã mua lại dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội với mức giá chưa được tiết lộ.

Công ty Chứng khoán Vietcap vừa công bố báo cáo cập nhật sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức.

Theo thông tin từ Vietcap, lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower cho một đối tác. Các khoản hạch toán liên quan đến giao dịch, bao gồm lợi nhuận, đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính quý III/2026.

Đối tác mua lại dự án được mô tả là một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, VietinBank chưa công bố danh tính bên mua, giá trị giao dịch cũng như doanh thu, chi phí và mức đóng góp ròng của thương vụ vào lợi nhuận quý III do yêu cầu bảo mật thông tin.

VietinBank Tower nằm tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội. Dự án được khởi công ngày 20/10/2010 nhưng sau đó bị đình trệ, bỏ dở.

Theo thiết kế, VietinBank Tower có tổng diện tích sử dụng khoảng 300.000m2, gồm 2 tòa tháp được kết nối với nhau bằng khối đế cao 7 tầng.

Đến năm 2013, theo phương án được VietinBank trình cổ đông, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án đã lên tới 10.267 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2018, VietinBank đưa VietinBank Tower vào diện cơ cấu lại.

Sau nhiều năm “đắp chiếu”, tháng 7/2025, VietinBank thông báo đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án, đồng thời gửi thông báo mời nhà đầu tư quan tâm. Đến tháng 7 cùng năm, HĐQT ngân hàng cũng thông qua kế hoạch chuyển nhượng VietinBank Tower.